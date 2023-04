Tony Arbolino (1.): «Das perfekte Bike!»

Tony Arbolino schaffte es im Argentinien-GP von Startplatz 8 aus zum Rennsieg. Damit übernahm der 22-jährige Italiener aus dem Elf Marc VDS Racing Team die WM-Führung in der Moto2-Klasse.

Bereits in der ersten Rennrunde konnte Tony Arbolino im Argentinien-GP vier Plätze gutmachen, in Runde 3 kämpfte er sich dann in Kurve 13 an Jake Dixon vorbei und machte sich daran, den führenden Alonso Lopez einzuholen. Der Italiener musste sich in Geduld üben, bis sich drei Runden vor dem Fallen der Zielflagge in der fünften Kurve die Gelegenheit bot, den Spanier zu überholen.

Arbolino kam bei dem vierten Moto2-Sieg seiner Karriere mit 0,663 sec Vorsprung ins Ziel und konnte durch den Sieg die WM-Führung übernehmen. Danach schwärmte der 22-Jährige aus dem Elf Marc VDS Racing Team: «Es ist unglaublich, zu gewinnen und zweimal in Folge auf dem Podium zu stehen. Und die WM anzuführen ist das schönste Gefühl überhaupt.»

«Ich bin sehr glücklich mit meiner Crew. Sie haben an mich geglaubt und wie verrückt für mich gearbeitet. Ich habe mich im Regen grossartig gefühlt, und sie haben mir das perfekte Bike gegeben. Jetzt müssen wir weitermachen und den Fokus beibehalten, damit ich mein Feeling fürs Bike weiter verbessern kann», fügte Arbolino an, und bedankte sich noch einmal bei allen in seinem Team.

Sam Lowes kreuzte die Ziellinie als Zehnter, nachdem er das Rennen von Position 14 in Angriff genommen hatte. Der 32-jährige Brite erklärte danach: « Es war schwierig, als Vierzehnter zu starten. In der ersten Runde war ich auf Position 18 und zahlte damit erneut den Preis für ein schlechtes Qualifying. In den letzten Jahren habe ich mich im Regen nicht besonders wohl gefühlt, aber ich hatte das Gefühl, dass wir diesmal einen guten Job mit dem Bike gemacht haben.»

Gleichzeitig mahnte Lowes: «Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir arbeiten und fahren, aber natürlich kann ich mit Platz 10 nicht glücklich sein. Wir müssen nur noch den letzten Schritt machen, um nach dem letzten Jahr wieder mehr Selbstvertrauen zu haben und nicht nur in den Rennen, sondern auch in den ersten Runden der Sessions von Anfang an gut unterwegs zu sein. Das ist das letzte Quäntchen, das uns noch fehlt.»

Moto2-Ergebnis, Termas de Río Hondo (2. April):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. López, Boscoscuro, + 0,663 sec

3. Dixon, Kalex, + 1,961

4. Canet, Kalex, + 7,769

5. Garcia, Kalex, + 11,954

6. Binder, Kalex, + 12,274

7. Salac, Kalex, + 13,100

8. Chantra*, Kalex, + 12,758

9. Arenas, Kalex, + 13,649

10. Lowes, Kalex, + 14,107

11. Gonzalez, Kalex, + 15,581

12. Acosta, Kalex, + 16,913

13. Vietti, Kalex, + 17,135

14. Roberts, Kalex, + 25,871

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 27,388



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 41 Punkte. 2. Canet 33. 3. Acosta 29. 4. Dixon 26. 5. Salac 22. 6. Lopez 20. 7. Gonzalez 16. 8. Lowes 15. 9. Chantra 15. 10. Arenas 15. 11. Garcia 12. 12. Darryn Binder 10. 13. Vietti 8. 14. Alcoba 6. 15. Baltus 4. 16. Aldeguer 4. 17. Roberts 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50. 2. Boscoscuro 23.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 56. 2. Pons Wegow Los40 45. 3. Red Bull KTM Ajo 44. 4. Gresini Racing 28. 5. GASGAS Aspar 26. 6. SpeedUp 24. 7. Yamaha VR46 16. 8. Idemitsu Honda Team Asia 15. 9. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 10. Fantic Racing 8. 11. Fieten Olie Racing GP 4. 12. Italtrans Racing 4.