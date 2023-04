Lukas Tulovic (26.): «Hand schränkt mich nicht ein»

Lukas Tulovic tritt in Austin wieder in Aktion

Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) hatte am Freitag in Austin positive Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand. Seinen Rückstand von 3,042 sec erklärte der Eberbacher mit fehlender Streckenkenntnis.

«Es ist schön, zurück zu sein und endlich in die Saison zu starten», freute sich Lukas Tulovic, der am Freitag in Austin einen neuen Start in die Saison 2023 unternahm. Nach einer Handverletzung, die er sich Mitte März beim Portimão-Test zugezogen hatte, verpasste der 22-Jährige die ersten beiden Moto2-Rennen des Jahres. Nun greift er beim dritten Saisonlauf auf dem «Circuit of The Americas» in das Renngeschehen ein.

Während die Moto2-Fahrer im ersten Training am Morgen gute Streckenbedingungen vorfanden, erschwerten am Nachmittag vereinzelte Regenschauer die Arbeit. Tulovic landete in beiden Trainingssitzungen auf Platz 26, doch konnte sich der Eberbacher in der zweiten Session um knapp eine Sekunde steigern und verkürzte seinen Rückstand auf Spitzenreiter Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) auf 3,042 sec. «Austin ist für meine Comeback eine schwierige Strecke», gestand der Fahrer des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams und erklärte: «Ich war vor vier Jahren das letzte Mal hier. Deswegen ist es quasi eine neue Piste für mich. Das Wetter hat es mir mit den Regentropfen auch nicht leicht gemacht.» 2019 wurde Tulovic bei seinem ersten GP auf der amerikanischen Piste 19.

Am Ende des Tages verkündete Tulovic eine erfreuliche Nachricht. «Die Hand funktioniert überraschenderweise sehr gut, sie schränkt mich auf dem Motorrad nicht ein. Ich bin glücklich, dass ich fahren kann. Das Ziel ist es jetzt, über das Wochenende hinweg Steigerungen zu erzielen und näher an die Spitze heranzukommen.»

Am Samstagmorgen hat Tulovic im dritten Training noch eine Chance, sich einen Platz in den Top-14 und somit ein Ticket für das Q2 am Nachmittag zu sichern.

Moto2, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (14.04.):

1. Acosta, Kalex, 2:09,856 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,223 sec

3. Canet, Kalex, + 0,274

4. Roberts, Kalex, + 0,357

5. Dixon, Kalex, + 0,487

6. Lowes, Kalex, + 0,505

7. Arenas, Kalex, + 0,506

8. Chantra, Kalex, + 0,669

9. Baltus, Kalex, + 0,670

10. Salac, Kalex, + 0,682

11. Bendsneyder, Kalex, + 0,780

12. Binder, Kalex, + 0,798

13. Lopez, Boscoscuro, + 0,822

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,830



Ferner:

26. Lukas Tulovic, Kalex, + 3,042



Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (14.04.):

1. Sasaki, Husqvarna, 2:16,306 min

2. Masia, Honda, + 0,176 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,456

4. Moreira, KTM, + 0,602

5. Holgado, KTM, + 0,766

6. Toba, Honda, + 0,782

7. Öncü, KTM, + 1,145

8. Suzuki, Honda, + 1,174

9. Munoz, KTM, + 1,201

10. Fenati, Honda, + 1,263

11. Bertelle, Honda, + 1,317

12. Rueda, KTM, + 1,398

13. Nepa, KTM, + 1,408

14. Rossi, Honda, + 1,678