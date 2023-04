Lukas Tulovic (20.): «Anderes Gefühl als beim Test»

Lukas Tulovic in Jerez

Nachdem Lukas Tulovic (Liqui Moly Intact GP) beim Jerez-Test im März mit Platz 7 aufhorchen ließ, landete der Moto2-Fahrer am Freitag des Spanien-GP nur auf Rang 20. Für das Qualifying ist er dennoch optimistisch.

Zum Start des Spanien-GP bot der «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» den Moto2-Fahrern am Freitag optimale Bedingungen. Die meisten Piloten fuhren ihre schnellsten Rundenzeiten bei kühleren Verhältnissen am Morgen. Daher reichte Sam Lowes (Marc VDS) eine Zeit von 1:41,170 min, die er im ersten Training gesetzt hatte, auch für die Tagesbestzeit.

Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Lukas Tulovic, reiste mit hohen Erwartungen nach Jerez. Denn beim Vorsaison-Test im März hatte er auf der 4,428 km langen spanischen Piste mit der siebtschnellsten Zeit (1:42,078 min) geglänzt. Jedoch hatte der 22-Jährige am Freitag viel Mühe. «Im Großen und Ganzen war es kein einfacher Tag», bestätigte «Tulo» und ergänzte: «Das Gefühl vom Test hier konnte ich nicht ganz mitnehmen, genauso wie die Zeiten und die Pace.»

Der Kalex-Pilot kam im ersten Training mit 1:42,865 min nicht über Platz 20 hinaus, im zweiten Training landete er mit 1:43,714 min sogar nur auf Rang 24. Als 20. der kombinierten Zeitenliste fehlten ihm auf Lowes 1,695 sec.

Auf das Zeittraining am Samstag blickt Tulovic dennoch zuversichtlich. «Im ersten Training war es etwas schwierig. In der zweiten Session haben wir uns auf die Pace konzentriert und darauf, das Gefühl für das Bike wiederzufinden. Vor allem für die Front, das hat gut funktioniert. Ich bin dementsprechend optimistisch, dass wir am Samstag im kühleren dritten Training nochmal einen guten Schritt machen können und hoffentlich ins Q2 kommen.»

Moto2, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP2 (28.04.):

1. Lowes, Kalex, 1:41,170 min

2. Chantra, Kalex, + 0,230 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,319

4. Acosta, Kalex, + 0,327

5. Dixon, Kalex, + 0,464

6. Arenas, Kalex, + 0,737

7. Vietti, Kalex, + 0,793

8. Canet, Kalex, + 0,848

9. Baltus, Kalex, + 0,921

10. Arbolino, Kalex, + 0,930

11. Salac, Kalex, + 0,943

12. Roberts, Kalex, + 0,970

13. Ogura, Kalex, + 0,990

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,995

15. Gonzalez, Kalex, + 1,260

16. Garcia, Kalex, + 1,284



Ferner:

20. Tulovic, Kalex, + 1,695



Moto2, Jerez, FP2 (28.04.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,079 min

2. Canet, Kalex, + 0,235 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,301

4. Arbolino, Kalex, + 0,363

5. Vietti, Kalex, + 0,525

6. Lopez, Boscoscuro, + 0,526

7. Chantra, Kalex, + 0,611

8. Arenas, Kalex, + 0,667

9. Gonzalez, Kalex, + 0,746

10. Ogura, Kalex, + 0,794

11. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,823

12. Dixon, Kalex, + 0,920

13. Salac, Kalex, + 0,925

14. Baltus, Kalex, + 1,098



Ferner:

24. Tulovic, Kalex, + 1,635





Moto3, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP2 (28.04.):

1. Deniz Öncü, KTM, 1:46.173 min

2. Jaume Masia, Honda, + 0,408 sec

3. Daniel Holgado, KTM, + 0,529

4. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,744

5. Jose Antonio Rueda, KTM, + 0,746

6. Ivan Ortola, KTM, + 0,806

7. Xavier Artigas, CFMOTO, + 0,811

8. Andrea Migno, KTM, + 0,827

9. Filippo Farioli, KTM, + 0,896

10. Diogo Moreira, KTM, + 0,902