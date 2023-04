Jerez: Sam Lowes fabelhaft, Lukas Tulovic verpasst Q2

Sam Lowes startet am Sonntag in Jerez von der Pole-Position

Im Moto2-Qualifiying in Jerez distanzierte Sam Lowes (Marc VDS) die Konkurrenz und schnappte sich seine 19. Pole-Position. Acosta und Dixon stehen neben ihm in Reihe 1, während Lukas Tulovic am Sonntag als 20. startet.

Am Samstagmorgen nutzte Aron Canet (Pons Team) das Potenzial des neuen Triumph-Motors und stellte auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» mit 1:40,640 min einen neuen Rundenrekord auf. Red Bull KTM Ajo-Jungstar Pedro Acosta und Sam Lowes (Marc VDS) komplettierten im dritten Training die Top-3, während Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team den direkten Einzug ins Q2 als 15. um nur 0,079 sec verpasste.

Am Nachmittag hatte sich die andalusische Piste bei 27 Grad Außentemperatur bereits auf 45 Grad Asphalttemperatur aufgeheizt. Ai Ogura (Honda Team Asia) meisterte diese Bedingungen in Q1 am besten und durfte gemeinsam mit Joe Roberts (Italtrans), Zonta van den Goorbergh (RW Racing) und Manuel Gonzalez (Yamaha Master Camp) in den Kampf um die Pole-Position einziehen. Tulovic umrundete die 4,428 km lange Piste in 1:42,147 min und landete damit auf außerhalb der Top-4 auf Startplatz 20.

Das entscheidende Zeittraining eröffnete Alonso López (Boscoscuro) mit 1:41,482 min. Nach dem ersten Zeitenangriff führte Jake Dixon mit 1:41,330 min vor López (+ 0,129 sec), Celestino Vietti (+ 0,256), Ogura (+ 0,373) und WM-Leader Tony Arbolino (+ 0,432).

Bis zu den finalen fünf Minuten änderte sich an dieser Reihenfolge wenig. Erst als die Fahrer sich für eine letzte Attacke bereitmachten, leuchteten die Zeitenmonitore rot auf. Acosta war der erste Fahrer, der sich verbesserte und vorläufig die Bestzeit sicherte. Jedoch wurde der Spanier augenblicklich von Lowes verdrängt. Der Brite stieß mit 1:40,750 min als Erster in die 1:40er-Zeiten vor und hielt damit einen respektablen Vorsprung von 0,578 sec zum Moto3-Weltmeister von 2021.

Beim Fallen der Zielflagge warf Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) seine Kalex in Kurve 12 zum vierten Mal an diesem Wochenende ins Kiesbett und musste sich daher mit Platz 9 begnügen. Zum Schluss konnte keiner der 18 Fahrer Sam Lowes´ Bestzeit unterbieten, womit die Pole-Position an den Briten ging. Acosta und Dixon komplettieren Reihe 1, während WM-Leader Tony Arbolino am Sonntag von Startplatz 10 ins Rennen geht. Nach dem All-Tim-Lap-Record am Morgen landete Canet nur auf Position 12.

Moto2-Ergebnis, Jerez, Q2 (29.04.):

1. Lowes, Kalex, 1:40,750 min

2. Acosta, Kalex, + 0,578 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,580

4. López, Boscoscuro, + 0,709

5. Ogura, Kalex, + 0,757

6. Baltus, Kalex, + 0,820

7. Vietti, Kalex, + 0,836

8. Roberts, Kalex, + 0,903

9. Arenas, Kalex, + 0,907

10. Arbolino, Kalex, + 1,012

11. Chantra, Kalex, + 1,022

12. Canet, Kalex, + 1,024

13. Salac, Kalex, + 1,051

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,210



Ferner:

20. Tulovic, Kalex, 1:42,147 min

Moto3-Ergebnis Q2, Jerez (29.04.):

1. Deniz Öncü, KTM, 1:45,668 min

2. Ortolá, KTM, + 0,115 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,297

4. Fenati, Honda, + 0,316

5. Masia, Honda, + 0,380

6. Yamanaka, GASGAS, + 0,530

7. Holgado, KTM, + 0,577

8. Sasaki, Husqvarna, + 0,593

9. Artigas, CFMOTO, + 0,655

10. Rueda, KTM, + 0,701



Ferner:

14. Moreira, KTM, + 0,896