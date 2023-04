Sam Lowes dominiert in Jerez, Tulovic in den Punkten

Sam Lowes (Marc VDS) legte in Jerez von der Pole-Position ein uneinholbares Tempo vor und siegte vor Pedro Acosta und Alonso López (Boscoscuro). Lukas Tulovic holte als 15. seinen ersten Punkt der Saison.

Der Brite Sam Lowes (Marc VDS) hatte am Samstag in Jerez die spanischen Favoriten hinter sich gelassen und seine 19. Pole-Position in der Moto2-Klasse eingefahren. Hinter ihm starteten Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) und Jake Dixon (GASGAS Aspar) ebenfalls aus Reihe 1 in das 21-Runden-Rennen auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto».

Die zweite Startreihe wurde angeführt von Boscoscuro-Ass Alonso López, vor einem wieder erstarkten Ai Ogura und dem Belgier Barry Batlus auf Platz 6. Der einzige deutsche Teilnehmer Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact) ging von Startplatz 20 ins Rennen.

Kurz nach dem Start übernahm Acosta die Führung von Lowes. Jedoch fackelte der Brite nicht lange, holte sich Platz 1 zurück und startete seine beeindruckende Siegesfahrt. Acosta fuhr dahinter einen komfortablen Vorsprung auf den Drittplatzierten López heraus, während sich Arbolino und Canet um Platz 4 stritten. Am Ende verteidigte Arbolino diesen vor dem Spanier. Lukas Tulovic startete ab Rennmitte von Platz 20 eine starke Aufholjagd, die ihm am Ende Position 15 und damit seinen ersten WM-Punkt der Saison einbrachte.

So lief das Moto2-Rennen in Jerez:

Start: Lorenzo Dalla Porta (SAG Team) muss nach einem technischen Problem in der Aufwärmrunde aus der Boxengasse starten. Acosta gewinnt den Start vor López und Lowes. Arbolino legt einen super Start von Platz 10 auf Rang 4 hin.





2. Runde: Lowes führt vor Acosta, López, Ogura, Filip Salac, Dixon und Aron Canet. Vietti stürzt in Kurve 10 und schlägt hart in die Streckenbegrenzung ein. Der Italiener scheint unverletzt zu sein.



3. Runde: Lowes eröffnet eine Lücke von 0,427 sec vor Acosta, der wiederum 0,933 sec vor López liegt. Lukas Tulovic umrundet die spanische Piste auf Platz 20.



4. Runde: Arbolino fällt hinter Ogura und Salac auf Platz 6 zurück, hinter dem Italiener lauert Canet.



6. Runde: Lowes und Acosta bauen ihren Vorsprung auf López auf zwei Sekunden aus. Arbolino, Ogura, Canet, Salac, Dixon, Albert Arenas und Somkiat Chantra folgen in den Top-10.



8. Runde: Arbolino geht beim Anbremsen nach der Gegengerade weit und lässt Ogura durchschlüpfen. Sturz von Sean Dylan Kelly.



9. Runde: Lowes fährt sich von Acosta frei, sein Vorsprung beträgt 1,5 Sekunden. 2,7 sec hinter Acosta liegt López, der 1,3 sec Vorsprung vor Ogura (4.), Arbolino (5.) und Canet (6.) hat.



11. Runde: Fermin Aldeguer (Boscoscuro) bekommt eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt.



13. Runde: Ogura geht nach einer Berührung mit Arbolino in Kurve 1 zu Boden. Tulovic liegt auf Position 17.



14. Runde: Lowes liegt 2,122 sec vor Acosta, López (+ 6,728 sec), Arbolino (+ 8,057) und Canet (+ 8,644).



16. Runde: Tulovic arbeitet sich auf Platz 15 und damit in die Punkteränge vor.



17. Runde: Salac verliert zwei Positionen an Arenas und Chantra und ist nun Neunter.



20. Runde: Canet nähert sich Arbolino, um den Kampf um Platz 4 zu eröffnen.



Letzte Runde: Lowes fährt ungefährdet seinem ersten Saisonsieg entgegen, Acosta und López komplettieren das Podium. Arbolino verteidigt Platz 4 vor Canet, während Dixon Sechster wird. Tulovic sammelt als 15. seinen ersten WM-Punkt der Saison.

Moto2-Ergebnisse Jerez (30.04.):

1. Lowes, Kalex, 21 Rdn in 35:45,107 min

2. Acosta, Kalex, + 2,841 sec

3. López, Boscoscuro, + 9,618

4. Arbolino, Kalex, + 10,163

5. Canet, Kalex, + 11,056

6. Dixon, Kalex, + 11,923

7. Chantra, Kalex, + 12,586

8. Arenas, Kalex, + 14,948

9. Salac, Kalex, + 16,470

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 18,550

11. Garcia, Kalex, + 22,134

12. Gonzalez, Kalex, + 22,817

13. Baltus, Kalex, + 23,080

14. Roberts, Kalex, + 25,110

15. Tulovic, Kalex, + 26,709

16. Alcoba, Kalex, + 26,922

17. Bendsneyder, Kalex, + 28,568

18. Foggia, Kalex, + 30,384

19. Gomez, Kalex, + 33,223

20. Ramirez, Forward, + 36,775

21. Agius, Kalex, + 36,812

22. Guevara, Forward, + 37,151

23. Van den Goorbergh, Kalex, + 39,637

24. Skinner, Kalex, + 39,786

25. Dalla Porta, Kalex, 1:02,672

26. Minamimoto, Kalex, 1:03,282

WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Acosta, 74 Punkte. 2. Arbolino 74. 3. Canet 52. 4. Lopez 45. 5. Lowes 43. 6. Salac 40. 7. Dixon 36. 8. Chantra 29. 9. Arenas 27. 10. Gonzalez 26. 11. Aldeguer 20. 12. Alcoba 19. 13. Garcia 17. 14. Bendsneyder 16. 15. Vietti 15. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 7. 18. Roberts 6. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1. 21. Tulovic 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100. 2. Boscoscuro 49.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 117. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. Pons Wegow Los40 69. 4. SpeedUp 65. 5. Gresini Racing 59. 6. GASGAS Aspar 36. 7. Idemitsu Honda Team Asia 30. 8. Yamaha VR46 26. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 11. 12. Italtrans Racing 8. 13. Fieten Olie Racing GP 7.