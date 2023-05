Moto2-Test in Jerez: Die Stimmen der Top-6

Aron Canet am Dienstag in Jerez

Nach den MotoGP-Assen testeten am Dienstag auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto noch die kleinen Klassen. Einige Top-Fahrer verzichteten, andere arbeiteten für die nächsten Rennen. Die Moto2-Bestzeit fuhr Aron Canet.

Nach dem GP-Wochenende waren die Abstände beim Dienstag-Test der Moto2-Klasse in Jerez erwartungsgemäß eng, die Top-5 lagen sogar innerhalb einer Zehntelsekunde – angeführt von einem Pons-Duo: Aron Canet hielt seinen Teamkollegen und Klassenneuling Sergio Garcia um gerade einmal 0,018 Sekunden hinter sich.

«Ich bin glücklich mit dem Test. Wir ziehen viele positive Schlussfolgerungen zu unseren Schwachstellen in dieser Saison, jetzt freue ich mich auf Le Mans», betonte der WM-Dritte Canet im Anschluss. Garcia bestätigte: «Wir haben viel ausprobiert und gute Schlüsse für das nächste Rennen gezogen.»

Die drittschnellste Zeit der 20 anwesenden Stammfahrer zeigte am Montag Jake Dixon aus dem GASGAS Aspar Team. «Wir haben viele Dinge getestet. Wir haben in Le Mans noch Arbeit vor uns, aber es war ein produktiver Tag», fasste der britische Jungvater zusammen. «Wir haben unterschiedliche Veränderungen vorgenommen und wissen jetzt, was funktioniert und was nicht. Jetzt müssen wir analysieren, in welche Richtung wir in den nächsten Rennen gehen.»

Bei Spanien-GP-Sieger Sam Lowes (4.) stand die Set-up-Arbeit im Hinblick auf die kommenden Strecken im Fokus, dazu testete er einen neuen Vorder- und Hinterreifen von Dunlop. «Wir haben einige Dinge ausprobiert und wie bei jedem Test haben einige funktioniert und andere nicht, aber es ist immer wichtig, für den Rest der Saison Informationen zu sammeln. Ich habe das Gefühl, dass einige Dinge, die wir ausprobiert haben, für andere Strecken, die noch anstehen, am besten sein werden. Das gibt mir Zuversicht für das, was vor uns liegt. Insgesamt war es positiv, jede Runde, die ich am Dienstag gefahren bin, war schnell und konkurrenzfähig. Das zeigt, dass wir eine sehr gute Basis haben, auf der wir aufbauen können.»

Sein Marc-VDS-Teamkollege Tony Arbolino (6.), nach vier Grand Prix punktgleich mit WM-Leader Pedro Acosta, absolvierte ein ähnliches Programm. «Wir haben einige gute Aspekte gefunden, von denen ich glaube, dass sie uns später in der Saison helfen werden. Einige Dinge haben nicht so gut funktioniert, das gibt uns eine klare Vorstellung von den Stärken unseres Pakets», erzählte der Italiener. «Wir sind großartig in die Saison gestartet und waren in allen bisherigen Rennen konkurrenzfähig. Dieser Test stimmt mich zuversichtlich, dass wir diese Ergebnisse fortsetzen können.»

Acosta verzichtete übrigens auf den Testtag, für Red Bull KTM Ajo war deshalb nur Albert Arenas (5.) im Einsatz. «Wir haben die Möglichkeit genutzt, um unser Gefühl weiter zu verbessern und für den nächsten Grand Prix eine solide Basis zu schaffen. Mit den Daten aus dem Spanien-GP und diesem Test haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht», hielt der Moto3-Weltmeister von 2020 fest. «Ich möchte mich beim Team bedanken, weil ich mich mit der Mannschaft immer wohler fühle und sich mein Vertrauen ins Motorrad mit jedem Wochenende verbessert hat.»

Moto2-Test Jerez, 2. Mai:

1. Canet, Kalex, 1:41,264 min

2. Garcia, Kalex, + 0,018 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,054

4. Lowes, Kalex, + 0,093

5. Arenas, Kalex, + 0,098

6. Arbolino, Kalex, + 0,102

7. Ogura, Kalex, + 0,252

8. Gonzalez, Kalex, + 0,289

9. Vietti, Kalex, + 0,519

10. Guevara, Kalex, + 0,574

11. Salac, Kalex, + 0,613

12. Tulovic, Kalex, + 0,723

13. Bendsneyder, Kalex, + 0,834

14. Gomez, Kalex, 1,088

15. Kelly, Kalex, + 1,271

16. Alcoba, Kalex, 1,432

17. Escrig, Forward, + 1,451

18. Skinner, Kalex, + 1,538

19. Ramirez, Forward, + 1,605

20. Dalla Porta, Kalex, + 2,168