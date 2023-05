Red Bull KTM Ajo: Drama und Nullnummer in Le Mans

Pedro Acosta nach seinem Sturz auf dem Weg zurück in die Box

Nachdem Albert Arenas in Le Mans mit seinem furchteinflößenden Sturz für einen Rennabbruch gesorgt hatte, stürzte auch Red Bull-KTM-Ajo-Titelhoffnung Pedro Acosta und verlor damit die Moto2-WM-Führung.

Bis zum Frankreich-GP hatte das Red Bull KTM Ajo Team reichlich Grund zum Feiern. Denn mit zwei Siegen und einem zweiten Platz zuletzt in Jerez führte Pedro Acosta die Moto2-WM vor Tony Arbolino (Marc VDS) an. Und auch in Le Mans hatte der junge Spanier mit Startplatz 5 gute Aussichten auf einen Top-3-Platz.

Doch die Ajo-Mannschaft verließ Frankreich schließlich mit null Punkten. Acostas Teamkollege Albert Arenas stürzte bereits in Runde 2. Da Aron Canet (Pons Team) und Manuel Gonzalez (Yamaha Master Camp) der Kalex des gestürzten Spaniers nicht ausweichen konnten und mit dieser kollidierten, wurde das Rennen anschließend mit der Roten Flagge abgebrochen.

«Ich habe nach dem Start einige Positionen gutgemacht, doch dann kam dieser seltsame Sturz. Alles geschah so schnell. Es ist schade, da wir ein gutes Rennen gezeigt hätten. Aber das ist Racing», kommentierte der 26-jährige Arenas seinen Rennausfall.

Beim Neustart behauptete Acosta zunächst Platz 2 und schien auf dem Weg zu einem sicheren Podestplatz, bis ihm neun Runden vor Schluss in Kurve 7 das Vorderrad wegrutschte. «Fehler können passieren und diesmal waren wir an der Reihe. Es tut mir für das Team leid, denn sie hätten den Podiumsplatz wirklich verdient», entschuldigte sich der Moto3-Weltmeister von 2021, betonte aber auch: «Das Wochenende war ansonsten super, da wir unter allen Bedingungen schnell waren. Nun haben wir drei Wochen Pause, in denen wir als Team zusammen trainieren werden und Dinge suchen werden, die uns etwas schneller machen.»

Durch diesen Nuller liegt Acosta nach fünf Grand-Prix an zweiter Stelle des WM-Tableaus. Auf den Führenden Arbolino, der den Frankreich-GP gewinnen konnte, fehlen ihm aktuell 25 Punkte.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (14. Mai):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. Salac, Kalex, + 0,620 sec

3. López, Boscoscuro, + 1,537

4. Vietti, Kalex, + 2,193

5. Dixon, Kalex + 3,041

6. Chantra, Kalex, + 4,175

7. Baltus, Kalex, + 8,853

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 9,437

9. Ogura, Kalex, + 10,696

10. Garcia, Kalex, + 10,817

11. Tulovic, Kalex, + 11,588

12. Roberts, Kalex, + 12,128

13. Alcoba, Kalex, + 12,337

14. Foggia, Kalex, + 13,061

15. Lowes, Kalex, + 13,695

16. Kelly, Kalex, + 14,633

17. Ramirez, Forward, + 18,244

18. Bendsneyder, Kalex, + 19,880

19. Agius, Kalex, + 22,615

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 22,684

21. Dalla Porta, Kalex, + 25,265

22. Guevara, Kalex, + 25,347

23. Gomez, Forward, + 30,208



WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Arbolino, 99 Punkte. 2. Acosta 74. 3. Lopez 61. 4. Salac 60. 5. Canet 52. 6. Dixon 47. 7. Lowes 44. 8. Chantra 39. 9. Vietti 28. 10. Aldeguer 28. 11. Arenas 27. 12. Gonzalez 26. 13. Garcia 23. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 16. 16. Baltus 16. 17. D. Binder 10. 18. Roberts 10. 19. Ogura 8. 20. Tulovic 6. 21. Foggia 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 125. 2. Boscoscuro 65.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 143. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. SpeedUp 89. 4. Gresini Racing 82. 5. Pons Wegow Los40 75. 6. GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 47. 8. Fantic Racing 28. 9. Yamaha VR46 26. 10. SAG Team 16. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 12. Fieten Oli Racing GP 16. Italtrans Racing 14.