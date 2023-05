VR46 Master Camp: Von Pilates bis zu Flat-Track

Hinter den Teilnehmern des zwölften Yamaha VR46 Master Camps liegen aufregende Tage, in denen sie gemeinsam mit ihren Idolen der VR46 Riders Academy sowie Moto2-Ass Manuel Gonzalez verschiedenste Disziplinen trainierten.

Für die zwölfte Auflage des Yamaha VR46 Master Camps wurden Eduardo Burr (16) aus Brasilien, Dawid Nowak (14) aus Polen, Marc Vich (16) aus Spanien, Krittapat Keankum (18) und Thurakij Buapa (19) aus Thailand sowie Shoma Yamane (15) aus Japan eingeladen, um vom 19. bis 25. Mai auf dem Trainingsgelände der VR46-Akadamie ihre Fertigkeiten zu verbessern.

Dabei standen zahlreiche Trainingseinheiten auf verschiedenen Motorrädern und Strecken auf dem Plan. Neben Flat-Track und Motocross-Einheiten auf der VR46-Ranch durften sich die Yamaha-Nachwuchsfahrer auf dem Circuito di Pomposa mit einer Yamaha R3 sowie mit Minibikes auf der Kartbahn austoben.

Am dritten Tag wurden die jungen Talente beim Flat-Track-Training von Yamaha-Star Franco Morbidelli begleitet. «Ich habe den gesamten Morgen mit den Jungs verbracht. Es ist immer schön, ihre Emotionen und ihre Dankbarkeit für diese Möglichkeit hier zu sehen. Mein Tipp an sie ist, immer weiterzumachen. Um WM-Fahrer zu werden, muss man konsequent arbeiten, selbst in schwierigen Zeiten. Aber die Jungs sind bereits auf einem guten Level, sie haben die richtige Einstellung zum Racing», teilte der Italiener seine Begeisterung.

Auf der Kartbahn und beim Rennstreckentraining in Pomposa stand den Youngstern Moto2-Pilot Manuel Gonzalez zur Seite, der 2023 seine zweite Saison im Yamaha VR46 Master Camp Team bestreitet. «Ich habe den jungen Fahrern eine Menge Tipps mitgeben können. Besonders das Training auf der großen Strecke war für sie sehr hilfreich, da sie die R3 bereits kennen und wir gemeinsam die Ideallinien herausfinden konnten.»

An Tag 4 des Master Camps gesellte sich VR46-Akademie-Fahrer Andrea Migno dazu, der am Vormittag gemeinsam mit den sechs Teenagern eine Pilates-Stunde absolvierte. Migno ließ es sich außerdem nicht nehmen, am fünften Tag mit den Yamaha-Piloten einige Runden auf der Flat-Track-Strecke zu drehen. «Flat-Track ist eine schwierige Disziplin», gab der 27-jährige Italiener zu. «Die Jungs haben sich sehr schnell an diese Sportart gewöhnt, ich freue mich über ihr Leistungsniveau. Es waren zwar einige Stürze dabei, aber das ist zu Beginn normal. Ich habe die Zeit sehr genossen.»

Am letzten Tag trainierten die Teilnehmer gemeinsam mit Fantic-Moto2-Ass Celestino Vietti ihre Soft-Cross-Fähigkeiten. «Das Training lief hervorragend», stellte Vietti zufrieden fest. «Ich bin gemeinsam mit den etwas erfahreneren Jungs gefahren, sie waren wirklich schnell! Die Neulinge haben sich ebenfalls kontinuierlich gesteigert, das war schön anzusehen.»

Übrigens: Hausherr Valentino Rossi trafen die Absolventen dann noch am Samstag bei der Diplom-Übergabe auf seiner berühmten Motor Ranch.