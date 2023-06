Überraschung: Kasma Daniel ersetzt Kohta Nozane

Der 22-jährige Malaysier Kasma Daniel kehrt für die Rennen in Mugello und auf dem Sachsenring in die Moto2-WM zurück. Er ersetzt den Japaner Nohta Kozane im Yamaha VR46 Master Camp Team.

Daniel Kasma hat bereits 2017 mit einer Wildcard beim Heim-GP in Sepang/Malaysia in der Weltmeisterschaft debütiert, damals in der Moto3-Klasse. Im selben Jahr nahm er auch an der Junioren-WM im Rahmen der «FIM CEV Repsol Championship» teil.

Während der Saison 2019 bestritt Kasma Daniel die «FIM CEV Repsol Moto2-Europameisterschaft» für das SIC Intact GP team als Teamkollege von Matthias Meggle. Gleichzeitig besuchte der Yamaha-Schützling das VR46 Rider Academy Master Camp Training mit Valentino Rossi in Italien.

Kasma Daniel hatte schon 2016 erste Erfolge in der Asian Road Racing Championship (ARRC) vorzuweisen. In der Supersport-Asia Serie gewann er damals vier Rennen.

Nach der Moto2-EM 2019 wurde Kasma Daniel in die FIM Moto2 World Championship transferiert, und zwar beim Onexox TKKR SAG Team. Er fuhr im Team von Edy Perales eine Kalex des Baujahrs 2021, sein SAG-Team klagte über Geldprobleme. Er blieb in 16 WM-Rennen punktelos und leistete sich mehr Stürze als jeder andere WM-Pilot.

Kasman besaß zwar einen Vertrag für das SAG-Team für 2021, das damals neu als Pertamina Mandalika SAG Racing Team auftrat. Doch der Malaysier verlor seinen Platz an Bo Bendsneyder.

Nach dem Ausstieg aus der Moto2-WM kehrte Kasma Daniel 2022 in die Asia Road Racing Championship (ARRC) zurück – und zwar in der Superbike-Klasse. Inzwischen bestreitet er die Asia Superbike 1000-ccm-Rennserie (ASBK1000) mit dem Yamaha Asian Team auf einer Yamaha YZF-R1M.

Und da Yamaha im Master Camp Moto2-Team in erster Linie asiatische Yamaha-Fahrer einsetzt, darf Kasma bei den ersten zwei Grand Prix im Juni überraschend im Correos Prepago Yamaha VR46 Master Campo Team antreten als Teamkollege von Manuel Gonzalez antreten.

Nozane hat sich beim Saisonstart in Portimão eine Rückenverletzung zugezogen und musste seither immer von Soichiro Minamimoto ersetzt werden.