Sachsenring Q2: Acosta bezwingt Arbolino, Tulovic 21.

Pedro Acosta startet am Sonntag von der Pole-Position in den Deutschland-GP

Im Moto2-Qualifying auf dem Sachsenring sicherte sich Pedro Acosta seine erste Pole-Position seit Le Mans 2022. Lukas Tulovic verpasste den Einzug ins Q2 und startet am Sonntag als 21. in seinen Heim-GP.

Da auch das dritte Training der Moto2-Klasse auf dem Sachsenring am Samstagmorgen im Nassen abgehalten wurde und somit keine Zeitenverbesserungen möglich waren, zählten für das Qualifying die Rundenzeiten aus dem trockenen FP1. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) hatte sich dort vor Boscoscuro-Ass Alonso López und Manuel Gonzalez (Kalex) die Bestzeit gesichert.

Trotz eines starken achten Platzes im FP2 musste Tulovic als 23. der kombinierten Zeitenliste im Q1 antreten. In den letzten Minuten des dritten Trainings war der Deutsche zudem beim Anbremsen auf Kurve 1 zu Sturz gekommen, hatte sich dabei aber keine Verletzungen zugezogen.

Zum Qualifying am Nachmittag präsentierte sich der Sachsenring von seiner besten Seite. Bei 22 Außen- und 38 Streckentemperatur war die 3,671 km kurze Piste in Hohenstein-Ernstthal wieder vollständig abgetrocknet. Die vier schnellsten Zeiten in Q1 setzten Barry Baltus (Fieten Olie Racing GP), Aron Canet (Pons Team), Somkiat Chantra (Honda Team Asia) und Sergio Garcia (Pons Team).

Während diese vier Fahrer somit im Q2 in den Kampf um die Pole-Position eingreifen durften, verpasste Lukas Tulovic diese Platzierungen als Siebter um 2,5 Zehntelsekunden. Er wird seinen Heim-GP am Sonntag folglich von Position 21 in Angriff nehmen.

Das zweite Qualifying eröffnete Alonso López mit 1:24,796 min. Zum Vergleich, der All-Time-Lap-Record von Raúl Fernández aus der Saison 2021 liegt bei 1:23,397 min. Die Reihenfolge zur Halbzeit der 15-minütigen Sitzung: Tony Arbolino (1:24,217 min), Somkiat Chantra (+ 0,053 sec), Aron Canet (+ 0,112), Fermin Aldeguer (+ 0,185) und Celestino Viett (+ 0,346). WM-Aspirant Acosta lag nach seinem ersten Angriff nur auf Rang 11, da ihm seine schnellste Runde aufgrund von «Track-Limits»-Überschreitungen gestrichen wurde.

Die finale Zeitenattacke läutete Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) ein, der sich mit seiner Zeit von 1:24,380 min auf Position 4 vorschob. Derweilen eroberte Acosta erstmals in dieser Session die Führung, während Gresini-Ass Filip Salac in Kurve 1 das Vorderrad einklappte. Für den Tschechen war das Training nach diesem Sturz beendet.

In den letzten Sekunden leuchteten die Zeitenmonitore bei vielen Fahrern rot auf. Am Ende war Acosta mit 1:23,858 min der einzige Fahrer, der die 1.24er-Marke knackte und somit seine erste Pole-Position seit Le Mans 2022 holte. WM-Führer Tony Arbolino sicherte sich 0,269 sec dahinter Startposition 2, während Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) die erste Reihe komplettierte.

Moto2-Ergebnis, Sachsenring, Q2 (17.06.):

1. Acosta, Kalex, 1:23,858 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,269 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,300

4. Canet, Kalex, + 0,346

5. Lopez, Boscoscuro, + 0,406

6. Lowes, Kalex, + 0,411

7. Chantra, Kalex, + 0,412

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,422

9. Arenas, Kalex, + 0,522

10. Garcia, Kalex, + 0,590

11. Vietti, Kalex, + 0,620

12. Gonzalez, Kalex, + 0,658

13. Salac, Kalex, + 0,741

14. Baltus, Kalex, + 0,819

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,889

16. Roberts, Kalex, + 1,051

17. Alcoba, Kalex, + 1,072

18. Kelly, Kalex, + 1,661



Moto3-Ergebnis Q2, Sachsenring (17.06.):

1. Sasaki, Husqvarna, 1:25,130 min

2. Öncü, KTM, + 1,092 sec

3. Ortolá, KTM, + 1,155

4. Veijer, Husqvarna, + 1,511

5. Munoz, KTM, + 1,518

6. Masia, Honda, + 1,660

7. Holgado, KTM, + 1,696

8. Toba, Honda, + 1,723

9. Moreira, KTM, + 1,768

10. Nepa, KTM, + 1,791