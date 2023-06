Sam Lowes weiß: Moto2-Karriere neigt sich dem Ende zu

Mit Sam Lowes klopft ein hochkarätiger Moto2-Pilot in der Superbike-WM an. Der Engländer lässt offen, wann und mit welchem Team oder Hersteller der Wechsel erfolgen könnte. Gespräche mit Ducati werden geführt.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen von den Wechselabsichten von Moto2-Ass Sam Lowes in die Superbike-WM, dessen Zwillingsbruder Alex aktuell an der Seite von Jonathan Rea für das Werksteam von Kawasaki fährt.

Ursprünglich war auch Sam mit seriennahen Motorrädern unterwegs. Den Gewinn der Supersport-WM 2013 nutzte er als Sprungbrett in die Moto2-WM und hat sich dort mit zehn Siegen und 26 Top-3-Ergebnissen etabliert. Den Ruf eines Bruchpiloten konnte der Engländer aber nie ganz loswerden.

Sam ist mit aktuell 32 Jahren und acht Monaten der mit Abstand älteste Fahrer in der mittleren GP-Kategorie und spürt, dass es an der Zeit ist, sich nach einem anderen Wirkungskreis umzuschauen. Deshalb besuchte er mit seiner Frau Marina Rossi Anfang Juni die SBK-Veranstaltung in Misano.

«Ich bin jetzt 32 Jahre alt und fühle mich zwar jung, aber im SBK-Paddock ist man ein wenig älter. Für mich ist es normal, dass ich mich umschaue», sagte Lowes. «Alex ist auch dort. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht auch erst in ein paar Jahren, aber auf jeden Fall würde ich in meiner Karriere gerne dort fahren und es auf einem Superbike versuchen. Wenn Alex dann auch dabei ist, wäre das lustig.»

Denkbar ist, mit der Unterstützung des Biermilliardärs Marc van der Straten, für dessen Moto2-Team Lowes seit 2020 fährt, ein Ein-Mann-Team mit Ducati auf die Beine zu Stellen. Gespräche mit den Italienern werden bereits geführt.

«Ich habe das Glück, ein großartiges Team hinter mir zu haben und befinde mich in einer guten Position. Es war schön, die Situation in Misano ein wenig einzuschätzen, aber wir haben gerade erst Juni, es ist also noch früh», beschwichtigte Lowes. «Ich bin schon ziemlich lange in der Moto2 und ein Tapetenwechsel wäre vielleicht eine Möglichkeit, meine Karriere weiter voranzutreiben. Für Alex und mich wäre es schön, gegeneinander zu fahren. Damit ich versuchen kann zu beweisen, dass ich der schnellere Zwilling bin!»

Moto2-Ergebnis, Mugello (11.06.):

1. Acosta, Kalex, 19 Rdn in 35:38,328 min

2. Arbolino, Kalex, + 6,194 sec

3. Dixon, Kalex, + 8,582

4. Canet, Kalex, + 8,847

5. Vietti, Kalex, + 9,534

6. López, Boscoscuro, + 10,852

7. Salac, Kalex, + 13,994

8. Gonzalez, Kalex, + 16,171

9. Chantra, Kalex, + 18,008

10. Garcia, Kalex, + 18,021

11. Pasini, Kalex, + 20,365

12. Roberts, Kalex, + 22,895

13. Foggia, Kalex, + 23,143

14. Bendsneyder, Kalex, + 23,851

15. Ogura, Kalex, + 24,307



WM-Stand nach 6 von 20 Rennen:

1. Arbolino, 119 Punkte. 2. Acosta 99. 3. Lopez 71. 4. Salac 69. 5. Canet 65. 6. Dixon 63. 7. Chantra 46. 8. Lowes 44. 9. Vietti 39. 10. Gonzalez 34. 11. Garcia 29. 12. Aldeguer 28. 13. Arenas 27. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 18. 16. Baltus 16. 17. Roberts 14. 18. D. Binder 10. 19. Ogura 9. 20. Foggia 7. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150. 2. Boscoscuro 75.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 163. 2. Red Bull KTM Ajo 126. 3. MB Convevors SpeedUp 99. 4. Pons Wegow Los40, 94. 5. QJMOTOR Gresini Racing 91. 6. Autosolar GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 55. 8. Fantic Racing 39. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 34. 10. Italtrans Racing 21. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 13. Fieten Oli Racing GP 16.