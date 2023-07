Filip Salac: Von Gresini Racing zu Elf Marc VDS

Auch in den Moto2-Transfermarkt kommt im Hinblick auf die Saison 2024 Bewegung: Filip Salac hat angekündigt, dass er Gresini Racing am Ende des Jahres verlassen wird.

Filip Salac, aktuell Sechster der Moto2-WM, bestätigte am Montag öffentlich, dass er Gresini Racing nach der laufenden Saison verlassen wird. «Ich möchte Gresini Racing für all die Ergebnisse und Erfahrungen danken, die wir bisher geteilt haben, aber Ende 2023 werde ich das Team verlassen. Mein Manager Jan Stovicek und ich haben viel nachgedacht und entschieden, dass die Zeit für einen Wechsel gekommen ist.»

«Im Vorjahr war ich ein Rookie, die Saison hatte Höhen und Tiefen, aber uns ist es gelungen, im ersten Jahr auf dem Podium zu stehen und viele gute Ergebnisse zu sammeln», ergänzte der 21-jährige Tscheche, der 2022 im Regenrennen von Buriram Zweiter war und diese persönliche Bestleistung in dieser Saison in Le Mans im Trockenen bestätigte.

«In diesem Jahr habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht, ich habe meine erste Pole-Position geschafft und einen weiteren Podestplatz und ich kann in jedem Rennen um die Top-Platzierungen kämpfen», betonte Salac. «Bis zum Ende der Saison werde ich dieselben Ziele verfolgen – in die Top-10 zu fahren und so viele Punkte und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Danke an alle Partner, die mir auf dieser Reise helfen.»

Unsere tschechischen Quellen sind überzeugt, Salac wird Sam Lowes 2024 im Moto2-Team von Marc VDS ersetzen, weil der 32-jährige Engländer gemeinsam mit dem Rennstall von Marc van der Straten in die Superbike-WM einsteigt.

Moto2-WM-Leader Tony Arbolino wird voraussichtlich bei Elf Marc VDS Racing bleiben und damit Teamkollege von Salac, obwohl der Italiener auf einen MotoGP-Aufstieg gehofft hat. Denn im Ducati-Kundenteam von Gresini Racing wird entweder Franco Morbidelli oder Johann Zarco unterkommen, falls Marco Bezzecchi Zarcos Werksmaschine bei Pramac übernimmt.

Stand Moto2-WM nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.