Arbolino gegen Acosta: Das sagt Aki Ajo zum WM-Stand

Nur acht Punkte trennen Tony Arbolino und Pedro Acosta im Moto2-Titelkampf. Dass ausgerechnet der Italiener der härteste Widersacher des Ajo-Supertalents sein würde, hat viele überrascht – aber nicht Aki Ajo.

Tony Arbolino stieg 2021 beim deutschen Liqui Moly Intact GP Team in die Moto2-Weltmeisterschaft auf. Er landete damals als Rookie auf dem 14. WM-Rang, klagte über die technische Betreuung und erreichte dann mit seinem Manager Carlo Pernat eine frühzeitige Auflösung des Zwei-Jahres-Vertrags. Der Italiener unterschrieb bei Elf Marc VDS Racing und schaffte dort im Vorjahr auf Anhieb den vierten WM-Rang sowie drei Siege in Texas, Buriram und Sepang, dazu zwei dritte Ränge in Jerez und Valencia.

In seiner zweiten Marc VDS-Saison führt Arbolino nach acht von 20 Rennen und zwei weiteren Siegen in Termas de Río Hondo und Le Mans in der Fahrer-WM mit acht Punkten Vorsprung auf den spanischen Favoriten Pedro Aosta (19). Der Kalex-Pilot hat mit 22 Jahren bereits 115 Grand Prix bestritten – und hofft jetzt auf einen Vertrag bei Gresini-Ducati für die MotoGP. Aber mit Morbidelli und Zarco stehen dort zwei andere aussichtsreiche Kandidaten zur Wahl.

Deshalb könnte Arbolino eine dritte Moto2-Saison bei Marc VDS bevorstehen. Als neuer Teamkollege wartet dann der Tscheche Filip Salac, der von Gresini kommt. Denn Sam Lowes wechselt bei Marc VDS mit Ducati in die Superbike-WM.

Arbolino offenbarte zwar 2022 viel Potenzial, aber er zählte trotzdem nur bei wenigen Insidern zu den Topfavoriten für den Titelgewinn 2023. Häufiger fielen die Namen von Ai Ogura oder Alonso Lopez als Acosta-Gegenspieler.

«Für mich stand schon vor dem Saisonstart fest, dass Tony nach der Papierform sehr stark sein würde», sagt Red Bull KTM-Teambesitzer Aki Ajo, der mit Schützling Pedro Acosta (19) um die Weltmeisterschaft kämpft, die er auch 2021 mit Remy Gardner und 2022 mit Augusto Fernández gewonnen hat. «Tatsächlich haben Tony und Pedro seit dem Saisonstart bewiesen, dass sie die zwei stärksten Fahrer sind.»

Moto2-Ergebnis, Assen (25. Juni):

1. Dixon, Kalex, 22 Rdn in 35:43,411 min

2. Ogura, Kalex, + 1,334 sec

3. Acosta, Kalex, + 4,448

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 4,487

5. Canet, Kalex, + 4,884

6. López, Boscoscuro, + 9,555

7. Arbolino, Kalex, + 9,625

8. Gonzalez, Boscoscuro, + 10,547

9. Arenas, Kalex, + 10,615

10. Vietti, Kalex, + 10,761

11. Lowes, Kalex, + 15,964

12. Baltus, Kalex, + 18,234

13. Garcia, Kalex, + 20,408

14. Binder, Kalex, + 20,639

15. Alcoba, Kalex, + 24,492

16. Tulovic, Kalex, + 29,416

WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Arbolino 148 Punkte. 2. Acosta 140. 3. Dixon 104. 4. Lopez 92. 5. Canet 76. 6. Salac 72. 7. Chantra 59. 8. Lowes 58. 9. Gonzalez 52. 10. Vietti 51. 11. Aldeguer 49. 12. Arenas 41. 13. Garcia 37. 14. Ogura 31. 15. Baltus 24. 16. J. Alcoba 23. 17. Bendsneyder 18. 18. Roberts 14. 19. D. Binder 12. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200. 2. Boscoscuro 99.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 206. 2. Red Bull KTM Ajo 181. 3. Beta Tool SpeedUp 141. 4. Pons Wegow Los40, 113. 5. Inde GASGAS Aspar 104. 6. QJMOTOR Gresini Racing 95. 7. Idemitsu Honda Team Asia 90. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 52. 9. Fantic Racing 51. 10. Fieten Oli Racing GP 24. 11. Italtrans Racing 22. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 18.