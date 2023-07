Offiziell: Für Salac erfüllt sich der Marc-VDS-Traum

Am Mittwochabend teilte Elf Marc VDS Racing offiziell mit, dass der WM-Sechste Filip Salac (21) im Moto2-Team für die Saison 2024 auf Sam Lowes nachfolgen wird.

Den Abschied von Gresini Racing hatte Filip Salac bereits am Montag bestätigt. Nun steht auch offiziell fest, was zuvor bereits durchgesickert war: Der 21-jährige Tscheche tritt 2024 im Elf Marc VDS Racing die Nachfolge des 32-jährigen Sam Lowes an, der mit dem Rennstall von Marc van der Straten in die Superbike-WM einsteigt.

Salac zog die Aufmerksamkeit von Marc VDS mit der Pole-Position beim Saisonauftakt in Portimão, Platz 2 in Le Mans und insgesamt sechs Top-10-Ergebnissen aus bisher acht Saisonrennen auf sich. Außerdem habe er mit seiner ruhigen und analytischen Herangehensweise, seiner Arbeitsmoral und seinem Speed beeindruckt, hieß es in der offiziellen Aussendung.

«Wir freuen uns sehr, das Talent und das Engagement, das Filip zeigt, in unser Team aufzunehmen», unterstrich Marc van der Straten. «Er ist still seiner Arbeit nachgegangen und zu einem der Fahrer geworden, die es in dieser Saison zu schlagen gilt. Wir wissen, wozu Filip fähig ist, und es freut uns und macht uns stolz, im unsere ganze Erfahrung zur Verfügung zu stellen, um ihm zu helfen, an die Spitze zu gelangen. Ich bin mir sicher, dass er alles daran setzen wird, die bestmöglichen Ergebnisse in den Elf-Marc-VDS-Farben zu erzielen.»

«Es ist wie ein wahr gewordener Traum», kam Filip Salac ins Schwärmen. «Ich habe mir die Rennen seit meiner Kindheit angeschaut und immer schon gedacht, dass Marc VDS ein großartiges Team ist, in dem Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez den Titel gewonnen haben. Und Jack Miller gewann in Assen in der MotoGP. Diese Momente habe ich nie vergessen und deshalb war es immer mein Ziel, für Marc VDS zu fahren.»

«In einem Team, das in jeder Saison so stark und konkurrenzfähig ist, werden meine Ambitionen groß sein. Das Ziel wird sein, regelmäßig in die Top-5 zu fahren und so viele Podestplätze wie möglich zu holen. Es wird Druck vorhanden sein, weil mir das Team das beste Material und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen wird. Es ist aber positiver Druck, das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzugeben. Ich werde mein Bestes versuchen, wie ich es immer mache», schob der aktuell Sechste der Moto2-Tabelle nach.

Damit nicht genug: «Ich bin ein ruhiger und nicht zu aggressiver Fahrer. Ich bin dazu in der Lage, zu denken, bevor ich handle, und zu analysieren, wann ich mich verbessern kann. Ich mag es, hart zu arbeiten und mich darauf zu konzentrieren, mich selbst zu verbessern. Ich bin auch ein Familienmensch, der gerne Spaß hat. Ich glaube, dass ich meine positive Energie in das Team einbringen kann, da ich wirklich gerne eine gute Beziehung zur Crew pflege und alles, was ich tue, auch genieße. Ich möchte mich beim Team und besonders bei Marc van der Straten für das Vertrauen bedanken und bei allen Sponsoren, die mir bisher geholfen haben, meine Träume zu verwirklichen», so Salac.

Wer sein Teamkollege wird, wurde zwar noch nicht bestätigt. Es zeichnet sich aber ab, dass WM-Leader Tony Arbolino im kommenden Jahr eine weitere Moto2-Saison absolvieren wird.