Aki Ajo: Absage von Ogura – 2024 mit Öncü und Vietti?

Red Bull-KTM-Teambesitzer Aki Ajo sucht für seine GP-Teams noch Topfahrer für die Moto3- und Moto2-WM. Der Japaner Ai Ogura hat abgesagt.

Das Red Bull KTM Ajo Team tritt in diesem Jahr in der Moto3-Weltmeisterschaft mit Rookie José Antonio Rueda und Deniz Öncü an, der zwei der letzten vier Rennen gewonnen hat und nächstes Jahr in die Moto2-WM aufsteigen wird. Üblicherweise sichert sich der finnische Teambesitzer Aki Ajo für die Moto3-WM in Zusammenarbeit mit seinen Partnern KTM und Red Bull jeweils den aktuellen Red Bull Rookies-Cup-Sieger, doch der hochtalentierte Ángel Piqueras ist ihm – wie berichtet – vom Leopard-Honda-Team weggeschnappt worden. Deshalb steht noch nicht fest, wer neben Rueda 2024 in Ajos Moto3-Team fahren wird. Der Spanier Rueda gewann den Rookies-Cup 2022 und liegt als Moto3-Rookie bereits auf dem achten WM-Rang – er hat in allen zehn Wettkämpfen 2023 gepunktet.

In der Moto2-Klasse setzt Aki Ajo in diesem Jahr WM-Leader Pedro Acosta ein und dazu Albert Arenas, der 2020 auf einer KTM im Aspar-Martinez-Team die Moto3-Weltmeisterschaft für sich entschieden, aber in der 765-ccm-Klasse bisher nicht überzeugt hat.

Arenas hat die Moto2-WM 2021 auf einer Boscoscuro im Aspar-Team auf Platz 21 beendet (mit 28 Punkten). Im Vorjahr sammelte er 90 Punkte auf einer Kalex ein, Valencia aufhorchen; dazu kam ein sechster Platz auf dem Sachsenring. Immerhin ließ Arenas 2022 mit Platz 4 in Misano und Platz 5 in das erreichte bei Teamchef Jorge «Aspar» Martinez für den zwölften WM-Rang. Doch die erhoffte Steigerung fand 2023 nach dem Wechsel zu Ajo nicht statt, deshalb muss sich der 26-jährige Routinier ein neues Betätigungsfeld suchen.

Da Pedro Acosta für 2024 ins GASGAS Factory Racing Tech3-Team in die MotoGP-WM aufsteigen wird, muss Aki Ajo beide Fahrer ersetzen. Eigentlich wollte er seine Fahrerpaarungen bereits beim Österreich-GP verkünden.

Da das Ajo-Team mit Deniz Öncü schon einen Moto2-Neuling im Aufgebot haben wird, suchen die Verantwortlichen der Pierer Mobility AG einen Siegfahrer und Titelanwärter.

Es gab Gespräche mit dem Japaner Ai Ogura, der 2022 bis zum Finale gegen Augusto Fernández um den Titel gekämpft hat und immerhin 2016 und 2017 im Red Bull Rookies Cup auf einer KTM unterwegs war.

Ogura war 2022 Moto2-Vizeweltmeister, verletzte sich aber vor dem Saisonstart 2023 beim Motorrad-Training, verpasste die ersten zwei Rennen, stand nach vier Grand Prix mir einem einzigen Punkte da, hat aber in Assen (Platz 2) und in Spielberg (Platz 3) wieder aufstrebende Form gezeigt.

Aber Honda gab den 22-jährigen dreifachen GP-Sieger nicht frei. Denn wenn in der MotoGP-Klasse nach Alex Rins noch weitere Fahrer (zum Beispiel Marc Márquez und Joan Mir) Reißaus nehmen, werden alle verfügbaren Kräfte genbraucht. Bei HRC wurde ja bereits im Sommer 2022 überlegt, Ogura statt Taka Nakagami (in sechs Jahren kein MotoGP-Podestplatz) ins LCR-Honda-Team zu transferieren.

Aber bisher ist kein Titelanwärter in Sicht, denn Assen-Moto2-Sieger Jake Dixon hat sich wieder mit dem GASGAS-Aspar-Team geeinigt.

Dafür hat die Pierer-Gruppe jetzt ein Auge auf Spielberg-Moto2-Sieger Celestino Vietti geworfen, der allerdings auch bei Fantic weiter höchst willkommen wäre.

Moto3-Ergebnisse Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück

*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM

1. Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.