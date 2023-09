Offiziell: Aron Canet 2024 bei Fantic Racing

Am Rande des Catalunya-GP bestätigte Fantic Racing am Freitag mit dem 23-jährigen Aron Canet, aktuell Vierter der WM-Tabelle, den ersten Fahrer für die Moto2-Saison 2024.

Regelmäßige SPEEDWEEK.com-Leser wussten es bereits, nun ist es auch offiziell: Aron Canet, WM-Dritter von 2022, wird in der kommenden Saison für Fantic Racing antreten. Sein aktueller Teamchef Sito Pons wird sich bekanntlich aus der Moto2-WM verabschieden.

«Wir heißen Aron Canet willkommen, einen sehr starken Fahrer, dem wir alle Tools in die Hand geben werden, um gewinnen zu können. Ganz Fantic steht und wird hinter ihm stehen», verkündete Mariano Roman, CEO von Fantic Motor. «Seine Entscheidung ist Teil unserer Entwicklung, als Moto2-Team und als Fantic. Er verfügt über große Erfahrung in der WM und großes Potenzial und wird in der kommenden Saison sein ganzes Talent zum Ausdruck bringen können, um große Ziele zu erreichen.»

Aron Canet ergänzte seinerseits: «Ich freue mich, zum Fantic-Projekt und einem Hersteller zu stoßen. Ich kenne die technische Mannschaft schon und weiß, dass sie sehr stark ist. Vor allem aber schätze ich den Kampfgeist, ihre Entschlossenheit zu gewinnen deckt sich mit meiner», unterstrich der sechsfache GP-Sieger (allerdings bisher nur in der Moto3-Klasse).

Moto2-Ergebnisse FP1, Montmeló (1. September):

1. Ogura, Kalex, 1:44,804 min

2. Acosta, Kalex, + 0,002 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,018 sec

4. Canet, Kalex, + 0,058

5. Roberts, Kalex, + 0,157

6. Lowes, Kalex, + 0,356

7. Arenas, Kalex, + 0,372

8. Dixon, Kalex, + 0,431

9. Arbolino, Kalex, + 0,458

10. Gonzalez, Kalex, + 0,624



Ferner:

16. Vietti, Kalex, + 0,845

21. Tulovic, Kalex, + 1,096

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM:

1.Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.