Misano, Q2: Vietti sichert Pole, Tulovic chancenlos

Für Celestino Vietti war es der perfekte Samstag. In Misano holte der Italiener auf seiner Kalex die Pole-Position für den GP von San Marino am Sonntag. Hinter ihm positionierte sich WM-Leader Pedro Acosta auf Rang 2.

Pedro Acosta dominierte bisher die Moto2-Sessions an diesem Wochenende in Misano auf der Kalex des Red Bull KTM Ajo-Teams. Der WM-Leader ging somit auch in Q2 auf dem 4,2 km langen Kurs an der Adria als Favorit an den Start. Die Temperaturen erwiesen sich dabei mit 29 Grad im Schatten und 44 Grad auf dem Asphalt als herausfordernd.

Bevor die Top-Stars im zweiten Qualifying loslegten, setzten sich die Top-4 aus Q1 auf dem Misano World Circuit in Szene. Bo Bendsneyder, Tony Arbolino, Manuel Gonzalez und Zonta van den Goorbergh setzten sich gegen die Konkurrenten durch, sie durften im Anschluss mit den besten 14 Piloten des bisherigen Wochenendes um die Pole-Position kämpfen. Lukas Tulovic kam nicht über Startplatz 25 hinaus, er verlor knapp sieben Zehntelsekunden auf seinen Teamkollegen Senna Agius, der erneut für den verletzten Darryn Binder einspringt.

Nach fünf Minuten im Q2 setzte sich Celestino Vietti mit seiner Kalex an die Spitze. Der Italiener setzte eine Zeit von 1:36,414 min und war damit 0,007 sec vor Manuel Gonzalez und 0,070 sec vor Wildcard-Pilot Mattia Pasini. Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record in Misano liegt bei 1:35,271 min und stammt von Luca Marini aus dem Jahr 2020.

Pedros Acosta bog nach einer schnellen Runde, die ihn zu diesem Zeitpunkt auf Platz 12 brachte, wieder in die Box ab und Barcelona-GP-Sieger Jake Dixon hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Runde gedreht.

Fünf Minuten vor dem Ende führte weiter Vietti vor Gonzalez und Pasini. 4. Arbolino, 5. Canet, 6. Salac, 7. Chantra, 8. Lowes. Acosta belegte nur Position 15 (+ 0,817 sec). Dann verbesserte sich der Spanier auf Rang 1 mit einer Rundenzeit von 1:36,281 min. Pasini stürzte in Kurve 8, blieb aber unverletzt. Noch zwei Minuten und Alonso Lopez stürzte in Kurve 10 auf seiner Boscoscuro, er bleib ebenfalls unverletzt.

Acosta verbesserte seine Zeit auf 1:36,1 min, doch diese Zeit wurde ihm gestrichen, da er sie bei gelber Flagge fuhr. Dann setzte Vietti im letzten Versuch nach und holte sich mit 1:36,201 min die Pole-Position zu Hause in Misano, weil Acosta im Verkehr stecken blieb und sich nicht mehr verbessern konnte. Im Finale stürzten Dixon und Somkiat Chantra.

Hinter Vietti und Acosta komplettiert Manuel Gonzalez die erste Startreihe für den GP am Sonntag (12.15 Uhr MESZ auf ServusTV). Aron Canet, Mattia Pasini und Alonso Lopez bilden die zweite Reihe, Joe Roberts, Sam Lowes und Tony Arboline fahren aus Reihe 3 los. Jake Dixon kam nicht über Position 14 hinaus.

Moto2, Misano, Ergebnis Q2 (9.9.):

1. Vietti, Kalex, 1:36,201 min

2. Acosta, Kalex, + 0,080 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 0,220

4. Canet, Kalex, + 0,223

5. Pasini, Kalex, + 0,283

6. Lopez, Boscoscuro, + 0,286

7. Roberts, Kalex, + 0,333

8. Lowes, Kalex, + 0,340

9. Arbolino, Kalex, + 0,358

10. Salac, Kalex, + 0,438

11. Chantra, Kalex, + 0,448

12. vd Goorbergh, Kalex, + 0,521

13. Ogura, Kalex, + 0,615

14. Dixon, Kalex, + 0,688

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,718

16. Ramirez, Kalex, + 1,006

17. Baltus, Kalex, + 1,014

18. Alcoba, Kalex, + 1,044



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, 1:37,621 min