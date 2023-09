Lukas Tulovic (25.): «Das kann ein Vorteil sein» 09.09.2023 - 15:00 Von Tim Althof

Die Startplätze für den Moto2-GP am Sonntag in Misano Adriatico wurden am Samstag bei strahlendem Sonnenschein vergeben. Lukas Tulovic (Kalex) schaffte den Sprung in Q2 nicht, für ihn wurde es nur der 25. Startplatz.