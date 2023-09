Offiziell: Vietti und Öncü neues Moto2-Duo bei Ajo

Celestino Vietti und Deniz Öncü treten im Red Bull KTM Ajo Team in der Moto2-Saison 2024 wie erwartet die Nachfolge von Pedro Acosta und Albert Arenas an.

SPEEDWEEK.com-Leser wussten es bereits, nun ist es auch offiziell bestätigt worden: Das Moto2-Team von Aki Ajo erhält mit dem 21-jährigen Celestino Vietti und dem 20-jährigen Deniz Öncü 2024 zwei neue Fahrer. VR46-Schüler und Spielberg-Sieger Vietti kommt von Fantic Racing, Öncü macht den nächsten Schritt innerhalb der KTM GP Academy und steigt teamintern von der Moto3-WM in die zweithöchste Kategorie auf.

Denn WM-Leader Pedro Acosta (19) wird 2024 sein MotoGP-Debüt im GASGAS Factory Racing Tech3 Team geben und Albert Arenas, der 26-jährige Moto3-Weltmeister von 2020, erfüllte die Erwartungen im Ajo-Team trotz Podestplatz beim Catalunya-GP nicht.

«Wir freuen uns auf einen großartigen Mix aus Erfahrung in dieser Klasse und einem jungen Talent, das wir schon kennen. Ich glaube, diese Kombination stellt für uns eine große Chance dar, um im nächsten Moto2-Jahr sehr erfolgreich zu sein», kommentierte der finnische Meistermacher die Fahrerwahl für 2024. «Celestino hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er einer der Top-Fahrer der Klasse ist. Wir sind sehr glücklich, ihn neben Deniz, einem der schnellsten Moto3-Fahrer, im Team zu haben.»

Neuzugang Vietti betonte: «Das ist eine große Chance für mich. Ich muss mich bei KTM und Aki Ajo dafür bedanken, dass sie an mich glauben. Ein Dank auch an das Management der VR46 Riders Academy, ohne sie wäre es nicht möglich gewesen.»

Zudem wandte sich der WM-Sechste an die Fantic-Truppe: «Ich muss diese Saison mit meinem aktuellen Team bestmöglich abschließen. Sie haben mir geholfen, in diesem Jahr viele großartige Ergebnisse zu erreichen. Das wird mir auch das Selbstvertrauen geben, um gut in die nächste Saison zu starten.»

Deniz Öncü, der beim Pirelli-Test nach dem Catalunya-GP bereits erstmals eine Kalex testete, will zunächst noch um den Moto3-Titel kämpfen. In Misano verringerte er seinen Rückstand auf Dani Holgado auf 17 Punkte. «Wir machen zusammen einen sehr guten Job, etwa mit den Siegen in Deutschland und Österreich. Ich will mich bei Aki, KTM und Red Bull für ihr Vertrauen und diese Chance bedanken. Danke auch an meinen Manager Kenan Sofuoğlu, der mich immer unterstützt.»

Moto2-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Acosta, 211 Punkte. 2. Arbolino 177. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 91. 8. Chantra 89. 9. Aldeguer 84. 10. Gonzalez 83. 11. Ogura 75. 12. Lowes 74. 13. Garcia 63. 14. Arenas 59. 15. Roberts 40. 16. Baltus 39. 17. J. Alcoba 33. 18. Bendsneyder 22. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 11. 23. Ramirez 4. 24. Guevera 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 295 Punkte. 2. Boscoscuro 155.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 270 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 251. 3. Ego+ SpeedUp 200. 4. Pons Wegow Los40, 179. 5. Idemitsu Honda Team Asia 164. 6. Inde GASGAS Aspar 149. 7. QJMOTOR Gresini Moto2 124. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 83. 10. Italtrans Racing 53. 11. Fieten Oli Racing GP 39. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 4.