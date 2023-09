Skandal: Bekommt Sam Lowes kein Visum für Indien-GP?

Inzwischen haben sich fast alle GP-Teammitglieder und GP-Fahrer auf den Weg von Europa nach New Delhi gemacht. Mit einer Ausnahme: Sam Lowes bekam bisher kein Visum.

Auch die restlichen Mannschaften der Honda Racing Corporation und von KTM konnten heute die Flüge von Europa nach Indien antreten. Doch der britische Marc VDS-Moto2-Pilot Sam Lowes (32) sitzt immer noch fest. Der Engländer hat seinen Hauptwohnsitz aus steuerlichen Gründen auf der Insel Man (wie Lewis Hamilton und etliche Rennradprofis). Die Insel gehört zum United Kingdom, Lowes besitzt also einen britischen Pass. Doch offenbar verlangten die indischen Behörden einen Pass der Isle of Man. So ein Dokument existiert aber nicht. «Das ist ungefähr so, als wenn man von einem Schweizer einen Genfer Pass verlangen würde», wunderte sich ein Landsmann des Briten.

Dorna und IRTA setzen jetzt alle Hebel in Bewegung, um den 18-fachen Moto2-WM-Laufsieger und aktuellen WM-Zwölften Sam Lowes morgen noch nach Indien zu bringen. Denn als die italienischen MotoGP-Fahrer vor dem Katar-GP 2020 wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie für die Einreise in Doha in die Quarantäne mussten, alle anderen Personen nicht, die Italiener also als einzige Nation für den Saisonstart ausgefallen wären, wurde beim Katar-GP die MotoGP-Klasse gestrichen. Es wurden 2020 nur die Klassen Moto3 und Moto2 ausgetragen. Entweder können alle mitfahren – oder keiner», stellte IRTA-Präsident Hervé Poncharal damals fest.

Nicht zum ersten Mal hat Sam Lowes, er war 2013 Supersport-Weltmeister auf Yamaha und gewann 2023 schon den Jerez-GP, Ärger wegen seines Passports. Im ersten Halbjahr 2021 wurde ihm nach der Dutch-TT in Assen bei der Ausreise am Airport Schiphol in Amsterdam vorgeworfen, gegen das EU-Einwanderungsrecht verstoßen zu haben.

Lowes habe in den letzten 180 Tagen mehr als 90 Tage im EU-Raum verbracht, was britischen Staatsbürgern seit dem Brexit am 1. Januar 2021 untersagt war, lautete der Vorwurf.

Das Marc VDS Racing Team hatte die Saison 2021 mit zwei Moto2-Siegen von Sam Lowes in Doha/Katar famos begonnen.

Sam Lowes halte sich an die einschlägigen EU-Vorschriften und an alle nationalen Regelungen bezüglich des Aufenthaltsrechts, versicherte das VDS-Team 2021 gegenüber SPEEDWEEK.com.

Lowes ist mit der italienischen Marc VDS-Teamchefin Marino Rossi verheiratet, die mit der gemeinsamen Tochter Kathryn (5) in San Marino lebt. Deshalb konnte er nachweisen, dass er mehrmals von Italien in den Zwergstaat San Marino gereist war, der nicht EU-Mitglied ist.

Sonst hätte er damals im August in Ermangelung eines Visums womöglich den GP von Österreich sowie den Steiermark-GP versäumt. Er kämpfte damals um den dritten WM-Rang für das erfolgsverwöhnte Marc VDS Team, das die Weltmeisterschaft 2014 mit Tito Rabat, 2017 mit Franco Morbidelli und 2019 mit Alex Márquez gewonnen hat.