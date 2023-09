Lukas Tulovic (12.): «Buddh Circuit hat es in sich»

Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team war mit seinem Freitag beim ersten Indien-GP der MotoGP-Geschichte sehr zufrieden und strebt am Samstag den direkten Q2-Einzug an.

Das schnelle, flüssige Layout des 5,01 km langen Buddh International Circuits (kurz BIC) mit seinen acht Rechts- und fünf Linkskurven sowie einer 1,2 km langen Gegengeraden liegt Lukas Tulovic. Der 23-jährige Eberbacher belegte am ersten Trainingstag auf dem für alle unbekannten Kurs die Ränge 11 und 12 in den zwei Moto2-Sessions.

In der Gesamtwertung hielt sich «Tulo» als Zwölfter 0,809 sec hinter der Tagesbestzeit von Tony Arbolino (Elf Marc VDS) ebenfalls in den Top-14 und damit in dem Bereich, der ihm den direkten Q2-Einzug bescheren würde. Allerdings entscheidet darüber erst die kombinierte Zeitenliste nach dem FP3 am Samstagmorgen (06.25 bis 06.55 Uhr MESZ).

Die erste Zwischenbilanz von Tulovic fiel am Freitag aber in jedem Fall positiv aus: «Es war ein sehr guter Tag, ich bin echt happy. Ich bin rausgehfahren und hatte auf der Strecke direkt Spaß. Ich habe mir schon gestern beim Trackwalk gedacht, dass es die Strecke mit den sehr anspruchsvollen Passagen wirklich in sich hat. Gerade das Ende des zweiten Sektors und der dritte Sektor machen mit den schnellen und flüssigen Passagen einfach viel Spaß – und ich bin da auch schnell.»

«Auch das Motorrad hat von Anfang an sehr gut funktioniert», ergänzte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Husqvarna IntactGP Team. «Wir haben mit einer Basis angefangen, die der von Misano sehr ähnlich war. Das war auch super, das Team hat die richtigen Entscheidungen für die Strategie und das Setting getroffen. So konnte ich mich wohlfühlen. Es war ein super Freitag», fasste Lukas zusammen.

Das Ziel für den Samstag ist auch klar: «Wir müssen in jeder Session das Maximum herausholen und hoffentlich direkt ins zweite Qualifying kommen.»

Moto2, Buddh Circuit, kombinierte Zeiten nach FP2 (22.9.):

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15. Garcia, Kalex, + 0,857

16. Lopez, Boscoscuro, + 0,881



Die kompletten Ergebnisse sind auf der Datenbank von SPEEDWEEK.com verfügbar.