Tag 1 in Indien: Marini vorne, Marc Márquez Vierter

Luca Marini (Mooney VR46 Racing) fuhr auf dem Buddh International Circuit vor seinem Ducati-Markenkollegen Jorge Martin und Aprilia-Ass Aleix Espargaró die Tagesbestzeit. Stefan Bradl beendete den Freitag auf Rang 20.

Die zweite MotoGP-Session auf dem 5,010 km langen Buddh International Circuit begann erst um 16.15 Uhr Ortszeit, da die Streckenposten mit Verspätung für die FP2-Sessions aufmarschiert waren, weil sie zuvor trotz der Hitze nicht mit Mineralwasser versorgt worden waren. Auch am späteren Nachmittag erreichten die Temperaturen in Greater Noida unweit von Delhi 33 Grad, erschwerend hinzu kam die hohe Luftfeuchtigkeit. Auf dem Asphalt wurden 37 Grad gemessen.

Zu Beginn des auf 70 Minuten verlängerten Zeittrainings («Practice»), das über den direkten Q2-Einzug entscheidet, stürzte Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller in Kurve 12. Der Australier konnte aber weiterfahren.

Die Bremszone vor Kurve 1 erwies sich wie schon im FP1 als knifflig, nach 20 Minuten unternahm Aprilia-Ass Aleix Espargaró nicht zum ersten Mal und längst nicht als Einziger an diesem Tag einen Ausritt durchs Kiesbett.

Die erste 1:45er-Zeit der Session fuhr Marco Bezzecchi nach 25 Minuten in 1:45,993 min. Damit kam der Mooney-VR46-Schützling bis auf 0,003 sec an seine eigene FP1-Bestzeit heran.

Bei Yamaha waren die Probleme mit dem Getriebe und der Kraftübertragung, die Fabio Quartararo am Vormittag gleich zweimal ausgebremst hatten, für die zweite Session gelöst worden. Der Weltmeister von 2021 verbesserte sich im Vergleich zum FP1, in dem er nur zehn Runden geschafft hatte, auch rasch um acht Zehntelsekunden. Rins-Ersatz Stefan Bradl fand in der ersten halben Stunde des Zeittrainings auf der LCR-Castrol-Honda sogar knapp 1,7 sec und lag damit zwischenzeitlich auf Rang 16.

Zur Halbzeit der 70-minütigen Session übernahm Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin in 1:45,672 min die Spitze der Zeitenliste. Sein Markenkollege Luca Marini kam bis auf 0,093 sec an diese Richtzeit heran, stürzte dann aber wenige Sekunden später in der Auslaufzone von Kurve 1. Bastianini-Ersatz Michele Pirro erging es an derselben Stelle ähnlich, er blieb im Kiesbett hängen.

Als noch 17 Minuten auf der Uhr standen, eröffnete Maverick Viñales mit einer 1:45,361 min den ersten Reigen der Zeitenjagden auf Soft-Hinterreifen. Danach konnte allerdings auch er seine Aprilia vor Kurve 1 nicht ausreichend abbremsen.

13 Minuten vor Schluss war es einmal mehr Bezzecchi, der in 1:45,246 min die Spitze zurückeroberte. Zu Beginn des finalen Runs knackte dann Martin mit einer 1:44,790 min die nächste Marke auf der neuen GP-Strecke mit acht Rechts- und fünf Linkskurven und einer 1,2 km langen Gegengeraden. Aleix Espargaró schob sich bis auf 0,043 sec an Martin heran, es war dann aber Marini, der in 1:44,782 min die Tagesbestzeit fixierte.

Marc Márquez verfolgte Bezzecchi, beide fuhren in die Top-5 und lösten somit ein Q2-Ticket. LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami sorgte dagegen mit seinem zweiten Sturz des Tages im Finish für gelbe Flaggen, weshalb unter anderen Brad Binder seine schnellste Rundenzeit verlor. Das verbannte den Red Bull-KTM-Werksfahrer von Rang 4 auf den zwölften Platz – und damit ins Q1.

Repsol-Honda-Werksfahrer Joan Mir hielt sich dadurch hinter Viñales, Bagnaia, Quartararo und Zarco überraschend in den Top-10. Stefan Bradl büßte auf dem 20. Platz 1,494 sec ein.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Buddh Circuit (22.9.):

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

MotoGP-Ergebnisse FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, kombinierte Zeiten nach FP2 (22.9.):

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15. Garcia, Kalex, + 0,857