Indien FP3: Sturz von Lukas Tulovic, Gonzalez vorne

Der Eberbacher Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team verletzte sich am Samstagmorgen auf der Jagd nach einem Q2-Ticket beim ersten Indien-GP.

Nach Platz 12 und einem guten Gefühl auf dem anspruchsvollen Buddh International Circuit am Freitag hatte sich Lukas Tulovic für den Samstag den direkten Q2-Einzug zum Ziel gesetzt. Allerdings stürzte er im dritten Training am Samstagmorgen in der Schlussphase nach einer persönlichen Bestzeit im ersten Sektor in Kurve 7.

Der einzige deutsche GP-Fixstarter musste an der Strecke behandelt werden, deshalb wurde die Session kurzzeitig mit roter Flagge unterbrochen. «Der Fahrer ist bei Bewusstsein», kam umgehend eine erste Entwarnung. Tulovic verletzte sich aber an der linken Schulter und wurde zur Untersuchung ins Medical Centre gebracht.

Eine Röntgenaufnahme bestätigte den Verdacht: Das Schlüsselbein ist gebrochen. Deshalb erklärten die Rennärzte den 23-jährigen Eberbacher für «nicht fit» und überstellten ihn für weitere Kontrollen ins Krankenhaus.

Für seine Moto2-Kollegen wurde die Strecke nach wenigen Minuten für die finalen vier FP3-Minuten wieder freigegeben. Der WM-Vierte Aron Canet rutschte auf seiner letzten fliegenden Runde in Kurve 13 aus und muss deshalb den Umweg über Q1 antreten.

Manuel Gonzalez aus dem Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team entriss WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) im Finish noch Platz. Dem WM-Zweiten Tony Arbolino (Elf Marc VDS) gelang am Freitag keine Verbesserung, er hielt sich aber mit seiner Freitagsbestzeit auf Rang 9 der kombinierten Zeitenliste.

Moto2, Buddh Circuit, kombinierte Zeiten nach FP2 (23.9.):

1. Gonzalez, Kalex, 1:51,608 min

2. Acosta, Kalex, + 0,117 sec

3. Vietti, Kalex, + 0,279

4. Roberts, Kalex, + 0,293

5. Lopez, Boscoscuro, + 0,311

6. Ogura, Kalex, + 0,380

7. Salac, Kalex, + 0,401

8. Foggia, Kalex, + 0,404

9. Arbolino, Kalex, + 0,497

10. Lowes, Kalex, + 0,503

11. Ramirez, Kalex, + 0,513

12. Dixon, Kalex, + 0,515

13. Alcoba, Kalex, + 0,528

14. Chantra, Kalex, + 0,582

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,584



Ferner:

20. Tulovic, Kalex, + 0,899