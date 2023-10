Darryn Binder: Dankbar für weitere Chance bei Intact

Seit heute ist es offiziell: Neben WM-Neuling Senna Agius wird 2024 Darryn Binder seine zweite Moto2-Saison für das deutsche Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team bestreiten.

«Wir werden nächstes Jahr erneut einen schönen Mix aus erfahrenen WM-Piloten und jungen Talenten an den Start bringen», kommentierte Team-Teilhaber Stefan Keckeisen das am Mittwoch offiziell präsentierte Aufgebot von Liqui Moly Husqvarna Intact GP für 2024.

Der letztjährige Europameister Lukas Tulovic (23) wird nicht mehr dabei sein, dafür wird Darryn Binder (25) eine zweite Moto2-Saison zugestanden. Neuer Teamkollege des Südafrikaners wird der 18-jährige Australier Senna Agius.

«Darryn verdient eine verletzungsfreie Saison 2024, damit er sein volles Potenzial unter Beweis stellen kann», erklärte Wolfgang Kuhn. «Er hat uns schon dieses Jahr gezeigt, dass er unter dem sehr starkem Fahrerfeld der Moto2 in die Top-10 fahren kann. Auch Senna hat in den WM-Rennen als Ersatzfahrer gezeigt, dass er sich in der WM behaupten kann. Er lernt schnell, ist jung und motiviert. In der EM hat er bislang souverän fast alle Rennen gewonnen und führt die Meisterschaft an. Ich freue mich, dass wir schon das zweite Mal einen Nachwuchsfahrer aus dem Junior-Team von Liqui Moly Husqvarna Intact GP in die WM begleiten können.»

«Ich bin wirklich froh, dass ich 2024 bei dieser Mannschaft bleiben kann. Ich bin mehr als dankbar für eine weitere Chance mit diesen Jungs», unterstrich Darryn Binder, der zu Beginn der laufenden Saison in Austin zwei Brüche an der rechten Hand erlitt. Nach der Sommerpause folgte dann in Spielberg eine Verletzung am Rücken, als er nach einem Sturz vom nachfolgenden Sam Lowes getroffen wurde.

«Diese Saison war wirklich schwierig mit vielen Verletzungen und nicht allzu vielen Rennteilnahmen. Sie sehen das Potenzial, das wir zusammen haben, und deshalb haben sie mir eine weitere Chance gegeben», so Darryn, bei dem als Saisonbestleistung ein sechster Platz aus Argentinien zu Buche steht. «Die Saison 2023 fing wirklich gut an, aber leider hatte ich zwischendurch ein paar Probleme, aber ich will versuchen, die Saison so gut wie möglich zu beenden und für das nächste Jahr bereit zu sein. Ich möchte allen Beteiligten ein großes Dankeschön aussprechen und freue mich schon jetzt auf die Saison 2024.»

Senna Agius, der am kommenden Wochenende im MotorLand Aragón frühzeitig den Moto2-EM-Titel sichern kann, unterstrich mit Blick auf 2024: «Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesem Team aufzusteigen. Ich muss mich einfach für diese unglaubliche Chance bedanken – danke allen Chefs und allen Beteiligten, dass sie an mich glauben. Es wird meine Rookie-Saison sein und ich muss noch so viel lernen, aber es war bereits eine gute Zeit in der Moto2 und ich bin so glücklich, dass ich jetzt aufsteigen kann. Ich bin schon jetzt super aufgeregt. Hoffentlich kann ich diese Woche die Europameisterschaft eintüten. Es sind nur noch zwei Rennen übrig, aber in Japan hatte ich eine weitere Gelegenheit, mich weiter zu steigern und zu lernen.»

Agius kam in dieser Saison bereits vier Mal als Ersatzmann in der Weltmeisterschaft zum Zug, blieb dabei aber jeweils ohne Punkte.

Moto2-Rennergebnis, Motegi (1.10.):

1. Chantra, Kalex, 19 Rdn in 35:19,273 min

2. Ogura, Kalex, + 1,353 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,080

4. Dixon, Kalex, + 5,065

5. Salac, Kalex, + 10,492

6. Gonzalez, + 12,961

7. Ramirez, Kalex, + 14,352

8. Canet, Kalex, + 16,360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10. D. Binder, Kalex, + 19,405

11. Arbolino, Kalex, + 20,661

12. Roberts, Kalex, + 20,809

13. Lopez, Boscoscuro, + 21,303

14. Guevara, Kalex, + 21,477

15. Baltus, Kalex, 24,032

Moto2-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Acosta, 252 Punkte. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 60. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 28. 19. Bendsneyder 22. 20. Ramirez 20. 21. Foggia 18. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 345 Punkte. 2. Boscoscuro 162. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 313 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 276. 3. Idemitsu Honda Team Asia 209. 4. Beta Tools SpeedUp 207. 5. Pons Wegow Los40, 200. 6. Inde GASGAS Aspar 167. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.