Moto2-Feld 2024: Noch letzte Plätze zu vergeben

In der Moto2-WM werden für 2024 zahlreiche Plätze neu besetzt. SPEEDWEEK.com liefert den aktuellen Überblick zum Stand der Dinge auf dem Transfermarkt.

In dieser Woche verkündete das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team offiziell, dass Darryn Binder eine zweite Moto2-Saison zugestanden wird. Lukas Tulovic dagegen muss seinen Platz räumen, sein Nachfolger wird der 18-jährige Moto2-EM-Leader Senna Agius. Denn Moto3-WM-Titelanwärter Ayumu Sasaki verlässt das deutsche Team wie berichtet in Richtung Yamaha VR46 Master Camp Team. Das wurde am Wochenende in Motegi auch offiziell bestätigt.

Der aufstrebende Master-Camp-Kalex-Pilot Manuel Gonzalez (jetzt WM-Neunter) wird dagegen zu Gresini Racing wechseln und Teamkollege von Albert Arenas (der Moto3-Weltmeister von 2020 kommt von Red Bull KTM Ajo).

Das Fantic Racing Team hatte sich eigentlich vor dem Japan-GP vom hoffnungslosen Spanier Borja Gomez getrennt, dem nachgesagt wird, er habe die versprochene Mitgift nicht abgeliefert. Deshalb fährt der neue MotoE-Weltmeister Mattia Casadei die restlichen Rennen neben Celestino Vietti bei Fantic. Weil Spielberg-Sieger Vietti in Indien eine Verletzung am Becken erlitt, kam Gomez aber in Motegi doch wieder zum Zug.

Wer 2024 neben Neuzugang Arón Canet bei Fantic fahren wird, ist noch offen. Auch Fabio Di Giannantonio bleibt ein Anwärter, obwohl er in Motegi meinte: «Im Moment ist die Priorität und das Hauptziel, in der MotoGP zu bleiben. Aber klar, wenn keine Plätze mehr verfügbar sein sollten, werden wir auch andere Optionen in Betracht ziehen.»

Fantic-Teamprinzipal Stefano Bedon und der neue Teammanager Roberto Locatelli, 125-ccm-Weltmeister des Jahres 2000, würden gerne den 18-jährigen Ausnahmekönner Fermin Aldeguer, den Moto2-Europameister von 2021, engagieren. Auch Casadei könnte zum Zug kommen, wenn er bei den Übersee-Rennen ansprechende Ergebnisse erzielt.

Speed-up-Teambesitzer Luca Boscoscuro erklärte jedoch in Japan gegenüber SPEEDWEEK.com: «Wir fahren auch 2024 mit Alonso Lopez und Fermin Aldeguer.»

Doch Aldeguer trägt sich mit Abwanderungsgedanken, weil er meint, die Boscoscuro-Maschine sei im Gegensatz zur Kalex nicht auf allen Pisten konkurrenzfähig.

Aldeguer hätte das Speed-up-Team nur problemlos verlassen können, wenn im Sommer kein Boscoscuro-Fahrer in der WM unter den Top-5 gewesen wäre. Doch Lopez, in diesem Jahr schon dreimal Dritter und einmal Zweiter, hält sich auch nach 14 Grand Prix auf dem fünften WM-Rang.

«Aber wenn Aldeguer wegwill, wird man ihn nicht gewaltsam aufhalten können», meinte ein gegnerischer Teanmchef.

Das neue MT Helmets - MSi-Moto2-Team von Teo Martín, das bisher in der Moto3-WM beschäftigt war, hat für 2024 die Moto2-Plätze von Sito Pons übernommen und dazu auch die beiden MotoE-WM-Slots.

Teambesitzer Teo Martín wollte seinen Moto3-Topfahrer Diogo Moreira aufsteigen lassen, der hat aber in der Sommerpause schon bei Italtrans unterschrieben. Also hat sich MTHelmets-MSi für das prominente Fahrerduo Ai Ogura, Moto2-Vizeweltmeister 2022, und Sergio Garcia, Moto3-Vizeweltmeister 2022, entschieden.

Beim Honda Asia Team von Hiroshi Aoyama wird Ai Ogura durch den bisherigen Moto3-Piloten Mario Aji aus Indonesien ersetzt.

Beim niederländischen RW Racing Team steht fest: Es wird mit dem Duo Barry Baltus (B) und Zonta van den Goorbergh (NL) sowie Kalex weitergehen, auch wenn der neue Vertrag mit dem erst 17-jährigen Indien-GP-Sechsten van den Goorbergh noch nicht unterschrieben ist.

Das Moto2-Startfeld 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



MTHelmets MSI Team

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, ? (Kalex)

Das Moto2-Startfeld 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)