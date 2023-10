Comeback von Tulovic (23.): «Fast keine Schmerzen»

Der Eberbacher Lukas Tulovic (Kalex) ging am Freitag in Mandalika erstmals wieder auf die Strecke und blickt nun optimistisch auf den weiteren Verlauf des Wochenendes. Allerdings sei noch ein großer Schritt nötig.

Bei seinem Sturz im FP3 des Indien-GP erlitt Lukas Tulovic Brüche am Schlüsselbein und am Mittelfußknochen, auf den Japan-GP musste er anschließend verzichten. Knapp drei Wochen nach dem Umfall wurde der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team von den Rennärzten in Indonesien wieder für «fit» erklärt.

«Ich habe mich in der Zeit nach Indien sehr gut erholt. Ich habe nahezu keine Schmerzen auf dem Motorrad, was wirklich sehr positiv ist. Da geht noch einmal ein großer Dank an die Ärzte in Indien und die MotoGP-Ärzte von Quirón. Sie haben einen fantastischen Job gemacht, damit ich heute wieder so gut auf dem Motorrad sitzen kann», betonte «Tulo» nach seinen ersten zwei Trainings-Sessions auf dem für ihn bisher unbekannten Mandalika International Street Circuit.

«Ich würde sagen, es war ein positiver Tag», lautete das Fazit des 23-jährigen Deutschen am Freitagnachmittag. «Es hat eigentlich gut angefangen, ich bin direkt recht gut mit der Strecke zurechtzukommen. Das FP1 haben wir einfach genutzt, um die Strecke kennenzulernen, wir haben keine neuen Soft-Reifen genutzt. Die haben wir erst im zweiten Training eingesetzt und von der Rundenzeit her einen sehr großen Schritt gemacht.»

«Ich bin am Ende wieder ein Stück durchgerutscht», kommentierte Tulovic seinen 23. Platz (+ 1,461 sec) in der kombinierten Zeitenliste des Freitags. «Morgen brauchen wir also nochmal einen großen Schritt, um ins Q2 zu kommen. Das ist aus meiner Sicht hier aber definitiv möglich. Die Strecke macht Spaß, auf dem Motorrad fühle ich mich gut und ich bin optimistisch, morgen einen weiteren Schritt zu machen.»

Ergebnis Moto2, Mandalika, kombinierte Zeiten nach FP2 (13.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15. Ramirez, Kalex, + 0,939



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,461

Die kompletten Ergebnisse sind wie gewohnt auf der Datenbank von SPEEDWEEK.com einsehbar.