Lukas Tulovic (20.): «Das war heute hoffnungslos»

Der Deutsche Lukas Tulovic (Kalex) war mit viel Vorfreude in den Australien-GP gegangen, die Bilanz fiel nach dem verregneten Sonntag auf Phillip Island aber ernüchternd aus.

Unter schwierigen Bedingungen starteten die Moto2-Piloten am Sonntag zwar in ihren Australien-GP, nach zahlreichen Stürzen und bei zunehmend schlechteren Verhältnissen wurde das Rennen nach zehn Runden jedoch mit der roten Flagge abgebrochen. Regen und Wind ließen keinen Re-Start zu, auf Basis des Stands nach Runde 9 wurden deshalb halbe Punkte vergeben.

Lukas Tulovic, der schon im Warm-up am Morgen einen Sturz hatte einstecken müssen, kam auf Rang 20 als Letzter der gewerteten Fahrer ins Klassement.

«Ich habe das Warm-up eigentlich mit gutem Vertrauen angefangen», schilderte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. «Ich hatte Arbolino vor mir, der das Rennen dann ja auch gewonnen hat und sehr schnell war. Ich habe mich gefragt, wie das sein kann, dass er so viel schneller in die Kurven einbiegen kann und so schnell fährt… Ich habe in der zweiten Runde versucht, meinen Rhythmus zu erhöhen, und bin dabei direkt gestürzt.»

Als es dann ins Rennen ging, wurde es für den 23-jährigen Eberbacher nicht besser. «Ich hatte gleich schon in der Besichtigungsrunde ein paar Rutscher und einfach überhaupt kein Vertrauen. Ich habe dementsprechend versucht, einfach sitzen zu bleiben und das Rennen zu Ende zu fahren. Das war heute hoffnungslos», stellte Lukas ohne Umschweife fest. «Wenn man im Regen kein Vertrauen hat, wird es nichts. Nächste Woche geht es aber weiter.»



Dann steht in Buriram mit dem Thailand-GP der dritte aufeinanderfolgende Event dieses asiatischen Triples an.

Ergebnis Moto2-Rennen, Phillip Island (22.10.):

1. Arbolino, Kalex, 9 Rdn in 16:22,970 min (= 146,6 km/h)

2. Canet, Kalex, + 15,088 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex,1 Rde zur.

5. Roberts, Kalex, 1 Rde zur.

6. Guevara, Kalex, 1 Rde zur.

7. Chantra, Kalex, 1 Rde zur.

8. Bendsneyder, Kalex, 1 Rde zur.

9. Acosta, Kalex, 1 Rde zur.

10. Ramirez, Kalex, 1 Rde zur.

11. Hada, Kalex, 1 Rde zur.

12. Skinner, Kalex, 1 Rde zur.

13. Gonzalez, Kalex, 1 Rde zur.

14. Arenas, Kalex, 1 Rde zur.

15. Ogura, Kalex, 1 Rde zur.

16. Nozane, Kalex, 1 Rde zur.

17. Foggia, Kalex, 1 Rde zur.

18. Surra, Forward, 1 Rde zur.

19. Escrig, Forward, 1 Rde zur.

20. Tulovic, Kalex, 1 Rde zur.

Moto2-WM-Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Acosta 280,5 Punkte. 2. Arbolino 224,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 154. 5. Chantra 127,5. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 116,5. 8. Aldeguer 112. 9. Salac 108. 9. Vietti 106. 11. Ogura 95,5. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 382,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 186. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 343,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 304,5. 3. Pons Wegow Los40, 238. 4. Beta Tools SpeedUp 231. 5. Idemitsu Honda Team Asia 223. 6. Inde GASGAS Aspar 185. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.