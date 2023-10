Phillip Island: Abbruch, Arbolino-Sieg, Acosta-Sorgen

Das 15. Moto2-WM-Rennen der Saison wurde beim Abbruch wegen der prekären Verhältnisse von Tony Arbolino angeführt. Etliche Topfahrer waren gestürzt. Pedro Acosta crashte in der Besichtigungsrunde. Es gibt halbe Punkte!

«Der Grip ist zero, die Verhältnisse sind schlimmer als im Warm-up, der Beginn wird eine Schlacht ums Überleben», meinte Darryn Binder auf dem Startplatz. Ein Drama erlebte WM-Leader Pedro Acosta, der in der «sighting lap» stürzte. Es war minutenlang ungewiss, ob der Spanier (65 Punkte vor Arbolino) rechtzeitig sein repariertes Kalex-Bike zur Verfügung haben würde. Aber der Crash war langsam, der Schaden hielt sich deshalb in Grenzen. Aber Pedro würde die Warm-up-Lap aus der Boxengasse beginnen müssen. Dann musste er sich auf dem letzten Startplatz einfädeln.

Der Griplevel war wegen der niedrigen Aussentemperaturen um 12 Grad überaus gering, die Fahrer aus der Moto3 stürzten vorher deshalb im Rennen hilflos beim Gaszudrehen und beim Gasgeben. Auch im Moto2-Warm-up in der Früh waren in zehn Minuten schon sieben Stürze verzeichnet worden. 23 Runden lagen vor den Moto2-Piloten.

1. Runde: Alonso Lopez stürzt vorne, die Gischt ist übel, die Verhältnisse sind eigentlich unzumutbar. Nach der ersten Runde führt Garcia vor Salac, Arbolino, Dixon, Lowes, Aldeguer, Baltus, Roberts, Canet. 10. Darryn Binder. 11. Chantra. 12. v/d Goorbergh. – ferner: 24. Acosta, + 14 sec. Die Fahrer kämpfen mit der schlechten Sicht und Aquaplaning.

2. Runde: Darryn Binder stürzt.

3. Runde: Garcia 1,1 sec vor Arbolino. 3. Salac. Baltus sowie v/d Goorbergh und Ogura stürzen. 18. Acosta, + 23,2 sec. Er fährt im Pulk 6 sec langsamer als die Spitze.

5. Runde: Garcia und Lowes sowie Salac stürzen. Dann purzelt auch Dixon. Wann kommt die rote Flagge? In allen Sektoren werden gelbe Flaggen gezeigt.

6. Runde: Arbolino (Elf Marc VDS Racing) führt 13,6 sec (!) vor Aldeguer, Canet, Guevara, Chantra, Alcoba, Roberts, Bendsneyder. 9. Ramirez. 10. Hada. 11. Acosta. 21. Tulovic, + 1:00,622 min.

7. Runde: 10. Acosta, + 31,078 sec.

8. Runde: Im Überlebenskampf hält sich Spitzenreiter Arbolino (er fährt 1:45,698 min) 13,8 sec vor Aldeguer. Canet liegt 0,3 sec dahinter. 4. Alcoba vor Roberts, Guervara (er fuhr von Platz 22 los), Chantra, Bendsneyder. 9. Acosta, + 35,2 sec. 10. Ramirez. Dann sehen wir einen üblen Slide von Acosta im «Miller Corner».

10. Runde. Die rote Flagge kommt aus. Es sind auch Casadei und Vietti gestürzt. Die Zwei-Drittel-Distanz ist nicht vollendet. Arbolino lag beim Abbruch 15 sec vor Canet und Aldeguer. Es soll einen Re-Start über 6 Runden geben. Die Fahrer klagen, dass es unmöglich ist, Temperatur in die rechte Reifenflanke zu bringen.

Außerdem bläst der Wind mit 70 bis 80 km/h.

Da kein Neustart möglich ist, wird es halbe Punkte geben. Nur 19.787 Zuschauer erhalten an diesem nassen Sonntag Eintritt. Gestren waren es 32.450.

Arbolino kassiert also 12,5 Punkte. Acosta verliert also 9 Punkte auf den Italiener und geht mit 56 Punkten Vorsprung in die letzten vier Grand Prix. Er kann in Buriram am kommenden Sonntag die WM gewinnen – wenn er dort die Führung auf 75 Punkte ausbauen kann.

Übrigens: In Thailand 2022 gab es zuletzt in der Moto2 halbe Punkte. Auch damals siegte Tony Arbolino.

Der Stand nach 9 Runden

1. Arbolino, Kalex, 9 Rdn in 16:22,970 min (= 146,6 km/h)

2. Canet, Kalex, + 15,088 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex,1 Rde zur.

5. Roberts, Kalex, 1 Rde zur.

6. Guevara, Kalex, 1 Rde zur.

7. Chantra, Kalex, 1 Rde zur.

8. Bendsenyder, Kalex, 1 Rde zur.

9. Acosta, Kalex, 1 Rde zur.

10. Ramirez, Kalex, 1 Rde zur.

11. Hada, Kalex, 1 Rde zur.

12. Skinner, Kalex, 1 Rde zur.

13. Gonzalez, Kalex, 1 Rde zur.

14. Arenas, Kalex, 1 Rde zur.

15. Ogura, Kalex, 1 Rde zur.

16. Nozane, Kalex, 1 Rde zur.

17. Foggia, Kalex, 1 Rde zur.

18. Surra, Forward, 1 Rde zur.

19. Escrig, Forward, 1 Rde zur.

20. Tulovic, Kalex, 1 Rde zur.

Moto2-WM-Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Acosta 280,5 Punkte. 2. Arbolino 224,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 154. 5. Chantra 127,5. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 116,5. 8. Aldeguer 112. 9. Salac 108. 9. Vietti 106. 11. Ogura 95,5. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 382,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 186. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 343,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 304,5. 3. Pons Wegow Los40, 238. 4. Beta Tools SpeedUp 231. 5. Idemitsu Honda Team Asia 223. 6. Inde GASGAS Aspar 185. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.