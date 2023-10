Pedro Acosta (Red Bull KTM/2.): Mit Kopf statt Herz

Beim Moto2-Lauf in Thailand steuerte Titelanwärter Pedro Acosta mit dem Kopf statt mit dem Herzen auf Rang 2. Er überließ Sieger Fermín Aldeguer und Lokalmatador Somkiat Chantra den großen Jubel.

Wenn Tony Arbolino, Acostas einzig verbliebener WM-Rivale, versagt hätte, hätte der 19-jährige Spanier bereits in Buriram den Titelgewinn feiern können. Doch Arbolino fuhr auf einen sicheren vierten Platz und vertagte die Entscheidung damit mindestens bis zum nächsten Moto2-Lauf in Malaysia am 12. November, wo er 14 Punkte mehr erobern müsste als der WM-Leader, um die Titelfeier abermals hinauszuschieben.

Einfach ausgedrückt: Acosta muss im nächsten Rennen nur vor oder zumindest in der Nähe von Arbolino ins Ziel kommen, um den zweiten WM-Titel seiner Karriere nach dem Moto3-Titelgewinn 2021 unter Dach und Fach zu bringen. Entsprechend kontrolliert ging er beim Buriram-Grand Prix zu Werke und ließ den führenden Fermín Aldeguer lieber davonzuziehen, statt ins Risiko zu gehen.

«Unsere Pace war gut, im Training ebenso wie im Rennen. Es hat mich überrascht, dass Aldeguer bei Rennbeginn ein As aus dem Ärmel schütteln und derart aufdrehen konnte», schilderte Acosta. «Nach 5, 6, 7 Runden hatte er bereits einen gewaltigen Vorsprung von 2,5 Sekunden, und als er sich in einer Kurve vertat und weit ging, witterte ich die Chance, ihn vielleicht doch noch einholen zu können. Doch dann hatte ich einen Vorderradrutscher und beschloss, die Verfolgung aufzugeben. Manchmal ist es besser, mit dem Kopf als mit dem Herzen zu fahren, und heute war ein solcher Tag.»

Die Chancen, den Titel schon in Buriram zu holen, seien ohnehin gering gewesen, fügte der Red Bull KTM-Star hinzu. «Tony Arbolino war stark, und damit war klar, dass ich mich einfach nur auf mein Ziel konzentrieren musste, Platz 1 oder 2 sicherzustellen. Das ist uns gelungen, und wir müssen happy sein über diesen Podestplatz. 300 WM-Punkte waren mein Ziel für diese Saison, und dieses Ziel haben wir jetzt schon übertroffen», schmunzelte Acosta, der nun genau 300,5 Punkte auf dem Konto hat.

Und so kam es, dass Fermín Aldeguer nach seinem Überraschungssieg in England zum zweiten Mal in seiner jungen Karriere die höchste Stufe auf dem Podest besteigen durfte. «Wir haben uns gewaltig angestrengt, das Bike so hinzukriegen, dass ich sowohl einzelne schnelle Runden drehen als auch einen konstant guten Rhythmus auf die Renndistanz zeigen konnte. Doch ehrlich gesagt: Dass es mir gelingen würde, so aufzudrehen und dem Feld davonzufahren, hatte ich wirklich nicht erwartet», strahlte der 18-jährige Spanier, der von der Moto2-Europameisterschaft im Jahr 2021 direkt in die Moto2-WM einstieg und ohne Moto3-Erfahrung zum Joker von Speed Up-Hersteller Luca Boscoscuro geworden ist.

Komplett aus dem Häuschen war der drittplatzierte Somkiat Chantra, der den historischen ersten Podestplatz eines thailändischen Piloten bei seinem Heim-Grand Prix zünftig feierte, mit einem gelungenen Wheelie und einer langen Ehrenrunde vor fast 80.000 tobenden thailändischen Fans.

«Vor dem Rennen war ich nervös, weil meine Familie, meine Freunde und alle meine Fans da waren und jeder fragte, ob ich das Moto2-Rennen gewinnen würde. In der Aufwärmrunde brüllte ich in meinen Helm, um die Emotionen loszuwerden und mich aufs Fahren konzentrieren zu können», strahlte der 24-jährige. «In den ersten drei Trainings hatten wir Grip-Probleme am Vorderrad, die wir fürs Qualifying und fürs Rennen glücklicherweise gelöst haben. Ich hatte keinen schlechten Start und war in der ersten Kurve Vierter. Als ich Ramirez überholt und Platz drei übernommen hatte, waren Aldeguer und Acosta längst entwischt.»

Trotzdem überwogen Freude und Erleichterung, zumal Honda-Asia-Pilot Chantra im Regenrennen des Vorjahres in Führung liegend ausgerutscht war. «Der Jubel auf den Rängen war ein unglaubliches Ergebnis»˛ so Chantra weiter. «Ich möchte mich bei allen Fans für ihre tolle Unterstützung bedanken. Ich hoffe, dass sie das Rennen genossen haben!»

Ergebnis Moto2-Rennen, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24.198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

Ferner:

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Acosta 300,5 Punkte. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 402,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.