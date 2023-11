Tony Arbolino (4.): «Haben einige Dinge verstanden»

Tony Arbolino zeigte beim viertletzten Moto2-WM-Lauf des Jahres in Thailand eine starke Leistung und vertagte die WM-Entscheidung damit auf später. Der Italiener aus dem Elf Marc VDS Racing Team kam als Vierter ins Ziel.

In Thailand hätte Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Pedro Acosta bereits den Gesamtsieg holen und seinem Team den dritten Moto2-WM-Titelgewinn in Serie bescheren können, doch der WM-Leader brauchte dazu eine schwache Vorstellung vom WM-Zweiten Pedro Acosta. Der 23-Jährige dachte aber nicht daran und sicherte sich von Startplatz 8 den vierten Platz.

Arbolino, der zum elften Mal in diesem Jahr den vierten Rang erobert und das Rennen auf dem Chang International Circuit nur 3,129 sec hinter dem drittplatzierten Lokalmatador Somkiat Chantra beendet hat, reist deshalb mit 63 Punkten Rückstand auf den Moto2-WM-Leader aus Spanien zum nächsten Rennen in Malaysia.

«Wir wissen, dass wir immer in der Lage sind, im Rennen etwas mehr zu erreichen», freute sich der Kalex-Pilot aus dem Elf Marc VDS Racing Team nach dem Rennen. «Wir müssen einfach daran glauben, dass wir am Freitag schon besser sein können und bereits im Training das Motorrad verbessern können, und nicht erst später. Das ist mein Ziel für die letzten Rennen der Saison und auch für das nächste Jahr», fügte er kämpferisch an.

«Wir haben an diesem Wochenende einige Dinge verstanden, und wir werden daran arbeiten, besser zu werden», versprach Arbolino daraufhin. Und er betonte: «Ich möchte mich bei den Jungs im Team bedanken. Ich glaube, dass wir in den letzten Rennen gemeinsam noch mehr verstehen und noch bessere Resultate erzielen können. Ich will mein Selbstvertrauen im Trockenen wieder aufbauen und die Saison so gut wie möglich beenden.»

Ergebnis Moto2-Rennen, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24.198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

Ferner:

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Acosta 300,5 Punkte. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 402,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools SpeedUp 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.