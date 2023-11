Sepang: Pole für Aldeguer, Acosta 6., Tulovic 24. 11.11.2023 - 07:39 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Pedro Acosta steht vor dem Gewinn des Moto2-Titels © Gold & Goose Fermín Aledguer agiert aktuell in Bestform Zurück Weiter

Boscoscuro-Pilot Fermín Aledeguer setzte seinen Erfolgslauf am Samstag in Sepang fort. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) nimmt seinen zweiten Matchball im Kampf um den Moto2-Titel 2023 von Startplatz 6 in Angriff.