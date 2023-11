Trotz Vertrag: Skinner verliert 2024 Platz an Ramirez

American Racing bestätigte nach dem dritten Rang von Marcos Ramirez in Sepang, dass der Spanier das Team 2024 neben Rückkehrer Joe Roberts komplettieren wird. Eigentlich war Rory Skinner fix vorgesehen.

Im August kehrte Marcos Ramirez von Forward zu American Racing zurück, wo er ab dem Motorrad Grand Prix Österreich den Platz des ausgebooteten Sean Dylan Kelly übernahm. Ramirez fand auf der Kalex zu alter Stärke zurück – er war 2019 auf der Leopard-Honda immerhin Dirtter der Moto3-WM – und fuhr am vergangenen Sonntag beim Malaysia-GP als Dritter erstmals in seiner Moto2-Karriere auf das Podest.

Auf dieses Erfolgserlebnis folgte die Ankündigung von American Racing, mit dem 25-jährigen Spanier auch 2024 weiterzumachen. Bereits seit dem Sommer bekannt war, dass Joe Roberts in das Team von Eitan Butbul zurückkehren wurde.

«Ich freue mich sehr, Marcos Ramirez für 2024 wieder im Team willkommen zu heißen», verkündete Butbul. «Er ist zur Hälfte der Saison 2023 zum Team gestoßen und hat Rennen für Rennen auf Anhieb sein Potenzial und seine Fortschritte unter Beweis gestellt – und am vergangenen Wochenende in Malaysia mit einem erstaunlichen Debüt-Podium untermauert. Es ist ein bisschen ein Déjà-vu aus 2020, als Marcos und Joe schon beide für das Team gefahren, aber mit ihrem jetzigen Level und mehr Erfahrung glauben wir, dass sie das Team sind, das konstant an der Spitze kämpfen kann.»

Damit bleibt kein Platz mehr für Rory Skinner, der im Oktober 2022 eigentlich mit einem Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2024 ausgestattet worden war. Kurios: Der 22-jährige Schotte sammelte in dieser Saison zwar nur zwei WM-Pünktchen, wird aber von Apex Management betreut – und damit von Teambesitzer Eitan Butbul und John Hopkins, dem Race Director der Mannschaft, selbst.

Bei American Racing wird versichert, man lasse Skinner nicht fallen. «Was Rory betrifft, so glauben wir an ihn und wissen, dass er das Talent hat, in der Moto2 konkurrenzfähig zu sein», ließ Butbul wissen. «Wir als Team arbeiten daran, wie wir seine Zukunft auf der Weltbühne am besten sichern und ihn gleichzeitig in der kommenden Off-Season und darüber hinaus unterstützen können.»

Skinner selbst äußerte sich noch nicht zu den jüngsten Entwicklungen. Er kündigte einzig eine Auszeit von den Social-Media-Kanälen an.

Ergebnis Moto2-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 36:04,378 min

2. Acosta, Kalex, + 7,128 sec

3. Ramirez, Kalex, + 9,558

4. Ogura, Kalex, + 9,992

5. Dixon, Kalex, + 11,652

6. Chantra, Kalex + 13,675

7. Lowes, Kalex, + 15,200

8. Roberts, Kalex, + 18,482

9. Arenas, Kalex, + 20,004

10. Arbolino, Kalex, + 20,990

11. Baltus, Kalex, + 21,570

12. Alcoba, Kalex, + 23,489

13. Escrig, Forward, + 25,791

14. Salac, Kalex, + 29,853

15. Foggia, Kalex, + 29,923

16. Hada, Kalex, + 32,681

17. Bendsneyder, Kalex, + 33,361

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 38,800

19. Kelly, Forward, + 41,799

20. Skinner, Kalex, + 44,758

21. Casadei, Kalex, + 53,217

22. López, Boscoscuro, + 58,554

23. Azman, Kalex, + 1:09,940 min

24. Tulovic, Kalex, + 1:20,633

25. Garcia, Kalex, 1 Runde zurück



Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Acosta, 320,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 422,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 399,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 334,5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.