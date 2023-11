Valencia: Erster offizieller Pirelli-Test am Montag

2024 tritt Pirelli die Nachfolge von Dunlop als Reifenlieferant für die WM-Klassen Moto2 und Moto3 an. Nach dem Valencia-GP gibt es am 27. November auch gleich den ersten offiziellen Test mit den neuen Reifen.

Nach dem Catalunya-GP im September bekamen die Moto3- und Moto2-Piloten bereits einen ersten Vorgeschmack, nach dem Saisonfinale in Valencia findet am Montag von 10 bis 17 Uhr (je drei Sessions pro Klasse) nun der erste offizielle Wintertest mit den neuen Pirelli-Reifen für 2024 statt.

«Barcelona war ein erster privater Test, bei dem das Set-up der Motorräder noch nicht bestmöglich abgestimmt werden konnte, weil sich die Teams und Fahrer noch mitten in ihrer WM-Saison befanden. Die Rückmeldungen waren trotzdem sehr positiv», erinnerte Giorgio Barbier, Motorcycle Racing Director von Pirelli. «Hauptsächlich ging es darum zu überprüfen, ob die von uns ausgewählten Mischungen und Größen geeignet waren. In der Hinsicht war Barcelona ein ausgezeichneter Prüfstand, da es sich um eine Strecke handelt, die für die Reifen ziemlich fordernd ist.»

«Jetzt haben wir die Möglichkeit, den ersten offiziellen Test im Hinblick auf 2024 abzuhalten, dieses Mal nach dem WM-Finale und auf einer Strecke mit anderen Eigenschaften – mit kurzen Geraden, abgesehen von Start-Ziel, und vielen ziemlich langsamen Kurven, die in niedrigen Gängen genommen werden. Eine nicht besonders fordernde, aber enge Strecke, auf der die Fahrer viel Zeit in Schräglage verbringen. Dadurch bietet sich eine gute Gelegenheit, um die Performance unserer Reifen ein zweites Mal zu überprüfen, da wir auch in Valencia exakt dieselben Optionen anbieten werden wie beim ersten Test, um 2024 unsere erste Saison als Reifenlieferant für die Moto2 und Moto3 bestmöglich zu beginnen», so Barbier.

Der italienische Hersteller tritt 2024 die Nachfolge von Dunlop als Alleinausrüster der zwei kleinen GP-Klassen an. Pirelli greift dafür auf das bestehende Sortiment von Diablo-Slicks zurück. Bei den Reifengrößen wurden für die Moto3-Bikes vorne 100/70.17" und hinten 120/70.17" bestimmt; für die Moto2-Klasse vorne 125/70-17" und hinten 200/65-17".

Diese Allocation steht pro Fahrer für den eintägigen Valencia-Test zur Verfügung:

Moto3

Vorne drei SC1 (Soft) und drei SC2 (Medium)

Hinten drei SC1 (Soft) und drei SC2 (Medium)



Moto2

Vorne drei SC1 (Soft) und drei SC2 (Medium)

Hinten drei SC0 (Soft) und drei SC1 (Medium)



Im Falle von Regen stehen pro Fahrer je zwei Set SCR1 bereit.