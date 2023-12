Darryn Binder (Intact GP): «Ich habe viel riskiert»

Der letzte Renneinsatz in diesem Jahr endete für Darryn Binder auf dem enttäuschenden 20. Rang. «Leider war es ein sehr schwieriges Rennen für mich», fasste der Südafrikaner danach zusammen.

Der Start zum letzten Kräftemessen der Saison in Valencia verlief für Darryn Binder noch vielversprechend. Der Südafrikaner ging von Startplatz 25 ins Rennen und schaffte es bereits in der ersten Runde auf Position 16 vorzustossen. Aber weil das Gefühl für das Vorderrad fehlte, musste er sich am Ende mit dem 20. Platz begnügen.

«Leider war es ein sehr schwieriges Rennen für mich. Nach drei oder vier Runden, als ich am Start schon ein paar Positionen gutgemacht hatte, fehlte mir das Gefühl für die Front. Ich habe also mein Bestes gegeben, aber leider konnte ich nicht so fahren, wie ich wollte. Ich habe viel riskiert, aber es hat sich nicht gelohnt», fasste der 25-Jährige zusammen.

«Ich konnte nichts anderes tun als meine Runden abzuspulen und das Motorrad nach Hause bringen. Leider war ich ausserhalb der Punkteränge, und ich konnte nichts tun, weil mir das Gefühl für die Front fehlte. Es ist wirklich traurig, das Jahr auf diese Weise zu beenden, denn es war eine sehr schwierige Saison für mich», fügte Binder seufzend an.

«Zum Glück habe ich ein grossartiges Team hinter mir und sie glauben an mich. Nächstes Jahr haben wir eine weitere Chance, und 2024 hat bereits begonnen. Es stehen einige grosse Dinge an, mit einigen grossen Veränderungen», tröstete sich der WM-Zwanzigste.

Resultate Moto2-WM Valencia, 26.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15. Alcoba, Kalex, 18,539

Moto2-WM-Endstand:

1. Acosta, 332,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 462,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 Punkte (Weltmeister). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.