Moto2: Alonso Lopez gewinnt den Auftakt

Einen sehr spannenden Start in die Saison zeigte das Moto2-Feld. Der top aufgelegte Alonso Lopez gewinnt für SpeedUp vor den beiden Überraschungen Barry Baltus und Sergio Garcia.

Vier Spanier auf den ersten vier Startplätzen (Canet-Lopez-Arenas-Gonzales), so die Ausgangslage vor dem Rennauftakt der Moto2-WM unter Flutlicht in Katar.

Statt Canet war es Lopez, der nach einem Traumstart mit seiner SpeedUp führend in Kurve 1 abbog. Tony Arbolino gelangt es nur kurzfristig das Quartett aus Spanien zu sprengen. Im Verlauf wurde Arbolino bis auf den 20. Rang zurück gereicht.

Pole-Mann Canet, der am Start bis auf P5 zurückgefallen war, stellte dann aber schnell klar, dass es ihm ernst ist in Losail . Mit einem sauberen Manöver zog der Kalex-Pilot in Runde drei in Führung. Sofort drehte Canet die schnellste Rennrunde. Absetzten konnte sich der Frontmann des Fantic Racings Team aber nicht. Vor allem Alonso Lopez hielt frech mit und konterte erfolgreich. Auch der dieses Jahr ins Gresini-Team gewechselte Manuel Gonzales zog mit und eroberte die zweite Position.

Nach einem Drittel der Distanz verabschiedete sich Ayumu Sasaki. Der Moto2-Aufsteiger kam mit sehr hohem Tempo von der Strecke ab und musste seine Master Camp VR46-Yamaha im Sprung verlassen. Sasaki blieb unverletzt.

Zum gleichen Zeitpunkt bahnte sich an der Spitze eine große Überraschung an. Startnummer «7» Barry Baltus gelang es Aaron Canet zu überholen. Der junge Belgier war schnellster Mann auf der Strecke. Binnen einer Runde hatte Baltus die Lücke zur Spitze geschlossen. Hoch motiviert wurde direkt der auf P2 liegende Gonzales einkassiert.

Fünf Runden vor Schluss wurde die Schlacht um den Sieg hitzig. Baltus steckte im Heck der SpeedUp von Lopez, kam aber nicht vorbei. Die letzte Runde erhielt in Sachen Spannung Höchstnoten. Der 19-jährige Barry Baltus rutschte und ruderte und probierte absolut alles, eine Weg vorbei zu seinem ersten GP-Sieg zu finden. Doch Alonso hielt dagegen und fuhr das perfekte Finale. Er gewinnt 0,055 sec. vor Baltus.

Ein außergewöhnlich starkes Rennen lieferte auch Sergio Garcia. In der Anfangsphase noch neunter, stürmte auch der Spanier durchs Feld. Sechs Runden vor Schluss hatte er auch einen Podestplatz erreicht. Den vereidigte er über die Distanz. Direkt hinter sein souveräner Teamkollege Ai Ogura.

Die sicher größte Enttäuschung bei der Moto2-Premiere in Losail war der im Vorfeld der Saison durchweg als Favorit eingestufte Fermin Aldeguer. Der Teamkollege des Siegers beendete das 18-Runden lange Rennen punktelos als 16. – direkt hinter Rookie Deniz Öncü.

Unbefriedigend auch der Auftakt für das deutsche Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Team. Weder Darryn Binder noch Senna Aguis konnten sich in Szene setzen. Das Duo blieb beim Auftaktrennen ohne Punkte.

Ergebnis Moto2 GP von Katar

1. Alonso Lopez (ESP) Sync SpeedUp 35:45,595

2. Barry Baltus (BEL) RW-Idrofoglia Racing GP +0,055 sec.

3. Sergio Garcia (ESP) MT Helmets - MSI +0,742 sec.

4. Ai Ogura (JAP) MT Helmets – MSI +1,514 sec.

5. Manuel González (ESP) QJMOTOR Gresini +5,100 sec.

6. Marcos Ramirez (ESP) American Racing +5,320 sec.

7. Joe Roberts (USA) American Racing +9,058 sec.

8. Albert Arenas (ESP) QJMOTOR Gresini +9,210 sec.

9. Celestino Vietti (ITA) Red Bull KTM Ajo +10,710 sec.

10. Arón Canet (ESP) Fantic Racing +10,879 sec.

11. Somkiat Chantra (THA) Honda Team Asia +15,066 sec.

12. Jeremy Alcoba (ESP) Yamaha VR46 Master +18,986 sec.

13. Zonta van den Goorbergh (NL) RW-Racing +19,038 sec.

14. Bo Bendsneyder (NED)Pertamina Mandalika +22,238 sec.

15. Deniz Öncü (TUR) Red Bull KTM Ajo +22,568 sec.