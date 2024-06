Assen, Quali: Aldeguer mit Rekord auf Pole-Position

Der nächstjährige MotoGP-Fahrer Fermin Aldeguer hat sein Tief überwunden und qualifizierte sich auf dem TT-Circuit in Assen in der Moto2-WM für die Pole-Position, Marcel Schrötter steht auf Startplatz 22.

Der Thailänder Somkiat Chantra (Idemitsu Honda), der in der Weltmeisterschaft lediglich auf dem 12. Platz liegt, führte die kombinierte Liste nach den beiden Zeittrainings mit der Bestmarke 1:35,341 min an. Während die Top-14 direkt ins Qualifying 2 kommen, müssen die restlichen Fahrer den Umweg übers Q1 nehmen, aus dem die ersten vier dann noch nachrücken.

Im Qualifying 1 brauste Albert Arenas mit 1:36,139 min auf Platz 1, die Top-5 landeten innerhalb 0,098 sec! Während zur Freude der niederländischen Fans Zonta van den Goorbergh Zweiter wurde und auch Senna Agius aus dem deutschen Team Liqui Moly Husqvarna Intact sowie Izan Guevara ins Q2 aufstiegen, schied der zeitgleiche Dennis Foggia als Fünfter aus.

Marcel Schrötter, normalerweise in der Supersport-WM für MV Agusta am Start, ersetzt an diesem und auch am nächsten Wochenende auf dem Sachsenring den verletzten Deniz Öncü im Team Red Bull KTM Ajo. Der Bayer landete im Q1 auf Rang 8, was Startplatz 22 im Rennen am Sonntag (Start 12.15 Uhr) bedeutet.

Den Pole-Rekord 1:36,247 min (Alonso Lopez 2023) hatte Chantra bereits im zweiten Zeittraining um 0,9 sec unterbrochen, im 15-minütigen Q2 sorgte WM-Leader Sergio Garcia mit seiner Boscoscuro und 1:35,623 min für die ernste nennenswerte Bestzeit, während Chantra in seiner zweiten Runde stürzte – nur Startplatz 17.

Im zweiten Stint stürmte erst Fermin Aldeguer mit 1:35,590 min an die Spitze, um sich in der folgenden Runde auf die Rekordzeit 1:35,269 min zu verbessern! Diese Marke wurde von keinem mehr unterboten, der Japaner Ai Ogura wurde mit 0,230 sec Rückstand Zweiter, Garcia komplettiert die erste Startreihe.



Die zweite Reihe bilden Manuel Gonzalez, Alonso Lopez und Albert Arenas.

Ergebnisse Moto2 Assen, Qualifying 2 (29. Juni):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 1:35,269 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,230 sec

3. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,354

4. Manuel González (E), Kalex, +0,371

5. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,476

6. Albert Arenas (E), Kalex, +0,555

7. Tony Arbolino (I), Kalex,+0,604

8. Diogo Moreira (E), Kalex, +0,632

9. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,714

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +0,777

11. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,861

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,870

13. Arón Canet (E), Kalex, +0,888

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,894

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1,002

16. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +1,092

17. Somkiat Chantra (T), Kalex, +1,127

18. Izan Guevara (E), Kalex, keine Zeit

Ferner:

22. Marcel Schrötter (D), Kalex