Zeittraining: Chantra in Front, Marcel Schrötter 21.

Schnellster am Freitag: Somkiat Chantra

Bei idealen Bedinungen auf dem Sachsenring zeigt sich der Thailänder Somkiat Chantra als schnellster Moto2-Akteur. Joe Roberts ist wieder dabei, verpasst aber den Q2-Einzug. Marcel Schrötter am Freitag auf Platz 21.

Die erste Trainingssession der Moto2 hatte am Freitagmorgen für einige Überraschungen gesorgt. Mit Kalex-Pilot Marco Ramirez, Teamkollege von Joe Roberts bei American Racing, tauchte ein neuer Name ganz oben auf der Ergebnisliste auf. Vertraut dagegen Fermin Aldeguer auf Position 2. Somkiat Chantra und Dennis Foggia auf den folgenden Rängen setzten sich als weitere Piloten vor dem fünftplatzierten WM-Leader Sergio Garcia in Szene.

Zufrieden waren die deutschen Fans nach dem ersten Training auch mit ihrem Moto2-Helden Marcel Schrötter. Der Ersatz-Racer bei Red Bull-KTM-Ajo hatte als 21. ein gutes Comeback auf dem Sachsenring gegeben.

Wie motiviert der Bayer ist, zeigt sich gleich zu Beginn des ersten Zeittrainings. Sofort verbesserte sich Marcel Schrötter um eine ganze Sekunde und fand sich damit auf einer Position unter den Top-14 wieder. Das Kommando an der Spitze hatte derweil der Thailänder Somkiat Chantra vor Aron Canet und Jake Dixon übernommen.

Wie angekündigt konnte der Amerikaner Joe Roberts, der den GP der Niederlande nach einem Crash und Schlüsselbeinbruch auslassen musste, am Freitag wieder in das Moto2-Geschehen eingreifen. Mit gut 1,3 Sekunden Rückstand auf den zunächst führenden Chantra hielt sich der WM-Dritte als 21. noch zurück.

Keine Überraschung waren die extrem geringen Zeitabstand auf der kürzesten Runden des Rennkalders. Die Top-14 und damit jeden Piloten, die den vorläufig direkten Einzug ins zweite Qualifying meisterten, lagen innerhalb von 0,89 Sekunden.

In der heißen Phase der ersten relevanten Moto2-Sitzung zum Deutschland-GP meldete sich zunächst wieder Marcos Ramirez zurück. Doch Honda-Asia-Ass Chantra ließ am Freitag keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Mit einer Rekordrunde holte sich der Asiate den ersten Platz zurück – und bleibt dort vor CFMOTO-Pilot Jake Dixon bis zur Flagge. Auch Fermin Aldeguer gelang eine deutliche Verbesserung. Der zukünftige Ducati-MotoGP-Fahrer beendete den Freitag als Dritter.

Überraschend stark: Bo Bendsneyder erreichte als Vierter sein bestes Ergebnis 2024. Roberts verbesserte sich, verpasste als 17. aber den direkten Q2-Einzug. Eine gute Ausgangsbasis für den neunten Moto2-Wettbewerb erarbeiten sich die beiden WM-Führenden Sergio Garcia und Ai Ogura mit den Rängen 7 und 8.

Im Schlussspurt musste sich Marcel Schrötter wieder aus den ersten 14 verabschieden. Trotz der Zeitverbesserung landete die #32 wie bereits in der Früh an 21. Stelle.

Eine beachtliche Leistung zeigt der neue Mann auf der Strecke. Roberto Garcia, der kurzfristig für den verletzten Cardelus nachnominiert worden war und regulär in der Moto2-Klasse der Junioren-WM am Start, beendete seinen Debüt-Tag auf der Piste in Sachsen auf Rang 26.

Ergebnisse Moto2 Zeittraining Sachsenring (5. Juli)

1. Somkiat Chantra (T), Kalex, 1:22,698 min

2. Jake Dixon (GB), Kalex, + 0,351 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,408

4. Bo Bendsneyder (NL), Kalex, +0,425

5. Arón Canet (E), Kalex, +0,529

6. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,563

7. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,569

8. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,569

9. Manuel González (E), Kalex, + +0,629

10. Tony Arbolino (I), Kalex,+0,666

11. Celestino Vietti (I), Kalex, + 0,771

12. Albert Arenas (E) Gresini, Kalex, + 0,801

13. Izan Guevara (E), Kalex, + 0,882

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0.889



21. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 1,297