Ungewöhnlich: Italtrans krallt sich besten SSP-Fahrer

Die Moto2-Saison läuft für das Italtrans-Team niederschmetternd, keiner der beiden Fahrer liegt in der WM in den Top-20. Für 2025 steht die Mannschaft kurz vor der Einigung mit Supersport-Überflieger Adrian Huertas.

In den vergangenen Jahren sind reihenweise gescheiterte Moto2-Piloten in die Supersport-WM gewechselt, Randy Krummenacher, Sandro Cortese, Andrea Locatelli, Dominique Aegerter und Nicolo Bulega wurden sogar Champion.

Andersherum funktionierte der Weg bislang nicht, in jüngerer Vergangenheit gelang das nur Manuel Gonzalez. Seit in der Moto2 ebenfalls mit Reifen von Pirelli (davor Dunlop) gefahren wird, schauen die Moto2-Teamchefs auch über den Tellerrand und ins Supersport-Paddock.

Das Italtrans-Team kommt dieses Jahr in der Moto2 mit Diogo Moreira und Dennis Foggia auf keinen grünen Zweig, die beiden liegen derzeit nur auf den WM-Rängen 21 und 23.

Für 2025 wurde Supersport-WM-Leader Adrian Huertas ein Angebot unterbreitet, die Einigung steht kurz bevor. «Es ist schwierig vorherzusagen, welche Optionen es für Adrian auf einer Ducati in der Superbike-WM geben wird», verriet ein enger Vertrauter des Youngsters SPEEDWEEK.com. «Die Teams brauchen alle noch eine Weile, die Option in der Moto2 gibt es jetzt oder nie.»

Adrian Huertas hat einen beeindruckenden Aufstieg hinter sich. Der inzwischen 21-Jährige kam 2020 in die Supersport-300-WM und wurde in seinem zweiten Jahr mit sechs Siegen Champion. 2022 stieg er in die mittlere Hubraumkategorie Supersport auf und beendete die WM mit dem Team MTM Kawasaki zweimal als Zwölfter.

Für 2024 wechselte Huertas zum Weltmeister-Team Aruba.it Ducati und stand in den bislang 14 Rennen dieser Saison elfmal auf dem Podium, achtmal als Sieger. Vor den Läufen in Magny-Cours am kommenden Wochenende führt der Spanier die Gesamtwertung mit 20 Punkten Vorsprung auf Markenkollege Yari Montella an.