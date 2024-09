Moto2: WM-Titel für Jake Dixon wieder in Reichweite

Die Moto2-WM schreibt manchmal ungewöhnliche Geschichten. Mit seinem Sieg im MotorLand Aragón befindet sich Jake Dixon (Kalex) nach einem desaströsen Saisonstart wieder im Titelkampf.

CFMOTO-Pilot Jake Dixon sicherte sich in Aragón seinen zweiten Saisonsieg in der Moto2-Klasse. Der 28-Jährige lieferte sich über weite Strecken ein spannendes Duell mit Tony Arbolino (Marc VDS), das er schließlich für sich entscheiden konnte. Seit Catalunya präsentiert sich Dixon in hervorragender Form und rückt damit in den Fokus als möglicher Titelkandidat.

Der Saisonbeginn verlief für den Briten katastrophal. Beim Auftakt in Katar stürzte er in den Trainings schwer und zog sich eine Lungenverletzung zu. Mehrfach musste sein Comeback verschoben werden. Doch seit dem Rennen in Barcelona hat Dixon seine Form wiedergefunden und landete, mit Ausnahme von Mugello, jedes Mal in den Top-4.

In Aragón startete Dixon von der Pole-Position und lieferte sich von Beginn an ein intensives Duell mit Arbolino. Die meiste Zeit führte der Brite das Rennen an und konnte sich nach einigen Runden von dem Italiener absetzen. Am Ende gewann er mit einem Vorsprung von 1,779 sec vor Arbolino.

«In der Startaufstellung war ich nervös, und in den ersten Runden war meine Führung ziemlich wacklig. Wir wussten, dass die Streckenbedingungen schwierig waren», meinte Dixon. «Am Ende konnte ich etwas stärker pushen. Ich konzentrierte mich und fand die entscheidenden Zehntelsekunden im richtigen Moment.»

In den vergangenen sieben Rennen sammelte Dixon 119 Punkte – in den ersten fünf Saisonrennen konnte er entweder verletzungsbedingt nicht starten oder er blieb ohne Punkte. Kein anderer Fahrer in der Moto2 war seit Barcelona so erfolgreich wie er. Dixon selbst ist sich seiner momentanen Form bewusst, vor allem im Hinblick auf die verbleibenden acht Saisonrennen. «Alles ist möglich, der Weg ist noch lang. Du weißt nie, wie das Spiel verläuft, die Dinge können sich schnell ändern», erklärte Dixon zuversichtlich.

Plötzlich ist er (wieder) ein ernsthafter WM-Kandidat. Aktuell liegt Dixon auf dem fünften Platz in der Gesamtwertung, nur 43 Punkte hinter Sergio Garcia. Zum Vergleich: Nach dem Rennen in Assen betrug der Rückstand auf den Spanier noch 105 Punkte. Was wäre das für eine Geschichte, wenn Dixon in dieser Saison doch noch den Moto2-Titel gewinnen würde.

Ergebnisse Moto2 Rennen, Aragon (1. September)

1. Jake Dixon (GB, Kalex, 19 Runden in 35:54,402 min

2. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,779 sec

3. Deniz Öncü (TR), Kalex, +5,478

4. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +9,190

5. Manuel González (E), Kalex, +11,098

6. Somkiat Chantra (T), Kalex, +13,060

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +16,494

8. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +18,672

9. Darryn Binder (ZA), Kalex, +19,757

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +21,301

11. Filip Salač (CZ), Kalex, +24,737

12. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +25,415

13. Barry Baltus (B), Kalex, +27,794

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +28,493

15. Mario Aji (RI), Kalex, +29,684

WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 150. 3. López 133 . 4. Roberts 130. 5. Dixon 119. 6. Aldeguer 112. 7. Vietti 102. 8. Gonzalez 102. 9. Canet 91. 10. Arbolino 81. 11.Chantra 74. 12. Ramirez 64. 13. Alcoba 57. 14. Arenas 56. 15. Agius 33. 16. Binder 32

Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 250 Punkte. 2. Kalex 247. 3. Forward 6.