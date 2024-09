Rennaufgabe: WM-Leader Sergio Garcia steuerte Box an

Sergio Garcia (Boscoscuro) gerät in der Moto2-WM ins Straucheln. Nach einem enttäuschenden Wochenende in Aragón ohne Punkte ist der WM-Leader unter Druck, seine Führung gegen die Konkurrenz zu verteidigen.

Bei Sergio Garcia läuft es derzeit in der Moto2-Weltmeisterschaft alles andere als rund. Der WM-Leader konnte aus den vergangenen beiden Rennen nur zwei Punkte mitnehmen. In Aragón lief es so schlecht, dass er die Box ansteuerte und das Rennen nicht beendete.

Schon in den Trainings zeichnete sich ab, dass der 21-Jährige bei seinem Heimrennen einen schweren Stand haben würde. Er konnte sich nicht direkt für das Q2 qualifizieren und stürzte in seinem zweiten Versuch im Q1. Mit Startposition 28 war die Enttäuschung groß.

Im Rennen konnte sich der Boscoscuro-Pilot zwar nach einem guten Start einige Positionen nach vorne kämpfen, doch er erhielt eine Track-Limits-Warnung und musste eine Long-lap-Strafe absolvieren, die ihn fast bis ans Ende des Feldes zurückwarf – in Aragón ist die Long-lap besonders zeitraubend und kostet etwa vier Sekunden.

Nach elf Runden fuhr Garcia in die Box zurück. Über die Gründe kann man nur spekulieren, die Aussicht auf mögliche Punkte war nach der Strafe gering. Garcia selbst meinte: «Das war kein einfaches Wochenende, doch wir werden einfach neu starten und in die Top-5 zurückkehren.»

Das Aragón-Wochenende war eine Enttäuschung für den Spanier. Auch in Spielberg kam er nur auf Platz 14 ins Ziel. Garcia führt mit 162 Punkten weiterhin die WM-Wertung an, sein Teamkollege Ai Ogura (150) liegt jedoch nur noch 12 Punkte hinter ihm. Auch Jake Dixon (119 Punkte) hat sich in den vergangenen Rennen nach vorne gekämpft und ist nun ebenfalls ein ernstzunehmender Titelkandidat.

Ergebnisse Moto2 Rennen, Aragon (1. September)

1. Jake Dixon (GB, Kalex, 19 Runden in 35:54,402 min

2. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,779 sec

3. Deniz Öncü (TR), Kalex, +5,478

4. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +9,190

5. Manuel González (E), Kalex, +11,098

6. Somkiat Chantra (T), Kalex, +13,060

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +16,494

8. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +18,672

9. Darryn Binder (ZA), Kalex, +19,757

10. Celestino Vietti (I), Kalex, +21,301

11. Filip Salač (CZ), Kalex, +24,737

12. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +25,415

13. Barry Baltus (B), Kalex, +27,794

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +28,493

15. Mario Aji (RI), Kalex, +29,684

WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Garcia, 162 Punkte. 2. Ogura 150. 3. López 133 . 4. Roberts 130. 5. Dixon 119. 6. Aldeguer 112. 7. Vietti 102. 8. Gonzalez 102. 9. Canet 91. 10. Arbolino 81. 11.Chantra 74. 12. Ramirez 64. 13. Alcoba 57. 14. Arenas 56. 15. Agius 33. 16. Binder 32

Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro, 250 Punkte. 2. Kalex 247. 3. Forward 6.