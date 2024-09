Wegen Blinddarm: Moreira verpasst auch Indonesien-GP

Moto2-Rookie Diogo Moreira (Kalex) wird am Indonesien-GP nicht teilnehmen können. Am Montag musste dem Brasilianer in Barcelona der Blinddarm entfernt werden. Auch die Teilnahme am Japan-GP wackelt.

Nachdem Italtrans-Pilot Diogo Moreira im ersten Misano-GP einen starken achten Rang erzielte, musste er beim zweiten Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli aussetzen. Im Zeittraining am Freitagnachmittag konnte er noch die drittschnellste Zeit erzielen, im Qualifying am Samstag wurde er 19. In der Nacht auf Sonntag hatte der 20-Jährige dann mit starken Bauchschmerzen zu kämpfen. Am Sonntagmorgen wurde er im Krankenhaus in Rimini untersucht – es wurde eine Blinddarmentzündung diagnostiziert. Am Moto2-Grand Prix konnte er deshalb nicht teilnehmen.

Am Montag reiste Moreira nach Spanien, wo ihm in der Universitätsklinik in Barcelona der Blinddarm entfernt wurde. Die Operation war erfolgreich, dem brasilianischen Fahrer wurde aber von den Ärzten eine mehrtägige Bettruhe verordnet. Am Grand Prix von Indonesien am kommenden Wochenende wird Moreira deshalb nicht teilnehmen können. Ob der Moto2-Rookie beim übernächsten Rennen in eineinhalb Wochen in Motegi an den Start gehen kann, wird in den nächsten Tagen entschieden.

In der WM-Tabelle ist Diogo Moreira derzeit mit 28 Punkten auf Rang 18 zu finden. In der Rookie-of-the-Year-Wertung liegt er momentan auf Platz 2 hinter Senna Agius.