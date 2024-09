Schon wieder nur der zweite Platz für Aron Canet

Fantic-Pilot Aron Canet zeigte im Moto2-Rennen in Misano eine starke Leistung. Er kämpfte mit Tony Arbolino und Celestino Vietti um den Sieg. Am Ende musste er sich dem VR46-Schützling um 0,029 Sekunden geschlagen geben.

Im Qualifying konnte Aron Canet (Fantic) am zweiten Misano-Wochenende die Pole-Position erzielen. Dass er sich wohl fühlt auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli bewies er schon im ersten Rennen, als er hinter WM-Leader Ai Ogura Zweiter wurde.

Dieses Mal wollte er ganz oben stehen – dementsprechend war der Spanier das gesamte Wochenende auf Sieg eingestellt. Gleich zu Beginn wurde der 24-Jährige von Tony Arbolino (Marc VDS) und Celestino Vietti (KTM Ajo) überrumpelt. Danach lieferten sich die drei bis zum Ende ein spannendes Rennen. Nachdem sich Arbolino in Führung liegend in der letzten Runde verschaltete, schien Canet die besten Karten auf den Sieg zu haben. Er überholte den Italiener, doch der dicht hinter ihm liegende Vietti gab nicht auf. Dieser erwischte die letzte Kurve besser und riss dem Spanier den Sieg auf der Ziellinie in einem Fotofinish aus den Händen – die beiden trennten nur 0,029 sec.

«Ich bin nicht zu 100 Prozent happy – mein Ziel war es zu gewinnen», haderte Canet. «Ich machte die Linie in der letzten Kurve zu, habe dann aber einen kleinen Fehler gemacht. Wir müssen uns in diesem Punkt verbessern.»

Das Rennen war für die Fahrer physisch sehr anstrengend. Wie erging es Canet? «Es war schwer, aber das ist normal. Wir arbeiten viel an unserer Fitness und trainieren viel für diese Bedingungen. Ich habe aber nicht erwartet, dass ich im Rennen so eine Pace habe. Ich dachte eine 1:35,9 wäre möglich, aber wir waren eine halbe Sekunde schneller. Wir werden sehen, wie es in Indonesien ist – ich kann es kaum erwarten dort zu fahren, mit den ganzen Fans. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken», freut er sich auf das nächste Rennwochenende. In der Gesamtwertung liegt Aron Canet derzeit mit 131 Punkten auf Rang 6.

Ergebnisse Moto2 Misano 2, Rennen (22. September):

1. Celestino Vietti (I), Kalex, 20 Runden in 35:14,240 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,029 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, +1,921

4. Ai Ogura (JP), Boscoscuro, +2,990

5. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +4,491

6. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,807

7. Senna Agius (AUS), Kalex, +12,509

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +12,934

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,086

10. Filip Salac (CZ), Kalex, +16,055

11. Manuel González (E), Kalex, +16,465

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +18,651

13. Izan Guevara (E), Kalex, +19,490

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +22,401

15. Jeremy Alcoba (E), Kalex, +23,042

WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Ogura 188. 2. Garcia 166. 3. Roberts 143. 4. López 140. 5. Aldeguer 133. 6. Canet 131. 7. Dixon 130. 8. Vietti 127. 9. Gonzalez 120. 10. Arbolino 113. 11. Chantra 78. 12. Ramirez 73. 13. Arenas 63. 14. Alcoba 58. 15. Agius 47.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 292 Punkte. 2. Boscoscuro 288. 3. Forward 6.