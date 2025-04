KTM Ajo enttäuschte – gelingt in Katar die Wende?

Moto2-Pilot Deniz Öncü (KTM Ajo) will beim Katar-GP einen Neustart versuchen und endlich ein Top-Resultat erzielen. Teamkollege und Rookie Collin Veijer möchte in Doha den Aufwärtstrend von Austin bestätigen.

Das in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnte Moto2-Team KTM Ajo kommt in der Saison 2025 nicht so richtig in Schwung. Deniz Öncü befindet sich in seinem zweiten Jahr in der mittleren Kategorie der Motorad-WM und hat in dieser Saison im Team die Rolle des erfahrenen Leaders inne. Nach den guten Vorsaison-Tests in Portimao und Jerez hatte man sich von Öncü in den ersten drei Rennen eigentlich mehr erwartet. Der 21-Jährige konnte in Thailand und Argentinien die Ränge 12 und 14 einfahren, in Austin hatte er in der Schlussphase des Rennens einen heftigen Highsider. Glücklicherweise kam er unverletzt davon und wird beim Großen Preis von Katar antreten können. In der Gesamtwertung liegt der Türke derzeit mit 6 Punkten nur auf Platz 20.

«In Katar werden wir versuchen, einen kleinen Neustart zu machen und die ersten Wochen der Saison hinter uns lassen. Bislang haben wir nicht ganz die Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft haben, aber wir sind von unserem Potenzial überzeugt und wissen, dass wir den Speed haben, um ganz vorne mitzufahren», ist Öncü zuversichtlich. «Der mentale Aspekt ist für uns sehr wichtig, deshalb haben wir in den letzten zwei Wochen seit Austin zu Hause hart daran gearbeitet. Wenn wir die Dinge gut machen, werden wir die Ergebnisse in Losail sehen. Unser Ziel für dieses Wochenende ist es, unsere beste Form wiederzufinden und so viele Punkte wie möglich zu holen.»

Ebenfalls 6 Punkte auf seinem Konto hat Teamkollege und Moto2-Rookie Collin Veijer. Für den Dritten der Moto3-Saison 2024 geht es noch darum zu lernen und sich möglichst schnell an das Kalex-Bike zu gewöhnen. Nach Platz 20 in Buriram und Rang 24 in Termas de Rio Hondo, konnte der Niederländer mit Platz 10 in Austin ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Für den 20-Jährigen gilt es, den Aufwärtstrend in Katar zu bestätigen. «Nach unserem starken Finish in Austin wollen wir in Katar ein weiteres Wochenende mit Fortschritten und guten Ergebnissen folgen lassen», blickte Veijer voraus. «Es stimmt, dass das Rennen in Austin unter schwierigen Bedingungen stattfand, aber es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Losail ist auch eine Strecke, auf der ich normalerweise stark bin. Es wird unser erstes Mal in Katar mit dem Moto2-Bike sein und wir fahren zu einer ganz anderen Zeit als sonst. Wir werden versuchen, uns so schnell wie möglich an all das anzupassen.»