Aron Canet (1.): «Fühlte mich wie der alte Aron»

Nach einem total verpatzten Start stürmte Aron Canet (Fantic) im Moto2-Rennen in Katar noch zum Sieg. In der Wüste von Doha kam wieder der bärenstarke Canet vom Ende der Saison 2024 zum Vorschein.

Fantic-Pilot Aron Canet konnte in allen bisherigen Saisonrennen solide Punkte holen. In Thailand wurde er Zweiter, die Grands Prix in Argentinien und Austin beendete er jeweils auf Rang 4. Die Siege in der Moto2-Saison 2025 holten bislang aber andere – Manuel Gonzalez und Jake Dixon zeigten einen enormen Speed und gewannen souverän.

Vize-Weltmeister Canet hatte sich für dieses Jahr nichts anderes als den Titelgewinn zum Ziel gesetzt. Von seiner Dominanz, die er Ende 2024 und teilweise auch bei den Vorsaisontests gezeigt hatte, war in den ersten drei Saisonrennen nicht viel zu sehen. Dafür fuhr er konstant gute Ergebnisse ein.

Im Moto2-Rennen auf dem Lusail International Circuit in Katar war der alte Aron Canet dann wieder da – er zeigte eine herausragende Leistung. Der Spanier ging von Position 3 ins Rennen. Nach einem miserablen Start, bei dem er einen unfreiwilligen Wheelie fabrizierte, wurde er von den Fahrern hinter ihm regelrecht geschluckt. Canet fand sich danach nur auf Rang 15 wieder. Er gab aber nicht auf, und machte Runde für Runde Positionen gut.

Zehn Runden vor Schluss lag er bereits auf dem dritten Platz. Einen Umlauf später konnte der 25-Jährige Albert Arenas überholen und den Rückstand auf Deniz Öncü (KTM Ajo) auf nur noch zwei Zehntelsekunden verkürzen. Fünf Runden vor dem Ende übernahm Canet die Führung und kontrollierte sein Tempo bis zum Ende des Rennens, so dass er mit über einer Sekunde Vorsprung die Ziellinie überquerte.

«Nach dem schlechten Start war es schwierig, aber ich habe mich Runde für Runde darauf konzentriert, Positionen gutzumachen und gleichzeitig die Reifen zu schonen – was schwierig war», erklärte Canet. «Während des Rennens fühlte ich mich wie der Aron vom Ende des letzten Jahres. Als ich wieder an der Spitze lag, war ich glücklich, und ich wollte gewinnen. Ich hatte ein gutes Gefühl mit dem Motorrad.»

Mit seinem Sieg in Katar hat Aron Canet die WM-Führung übernommen. Er liegt nun 10 Punkte vor Intact-Pilot Manuel Gonzalez. «Jetzt sollten wir den Moment genießen und schon an Jerez denken, denn die Saison ist lang», meinte er abschließend.

Ergebnisse Moto2 Losail, Rennen (13. April):

1. Aron Canet (E), Kalex, 18 Runden in 35:30,185 min

2. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,103 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +1,286

4. Dani Holgado (E), Kalex, +4,021

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +5,892

6. Barry Baltus (B), Kalex, +6,158

7. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,821

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,991

9. Albert Arenas (E), Kalex, +10,893

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +10,879

11. David Alonso (COL), Kalex, +11,523

12. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +11,925

13. Collin Veijer (NL), Kalex, +13,048

14 Senna Agius (AUS), Kalex, +13,963

15. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,642

– Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 11 Runden

– Darry Binder (ZA), Kalex, 4 Runden

– Ayumu Sasaki (JP), Kalex, 2 Runden

WM-Stand nach 4 von 22 Rennen:

1. Aron Canet 71. 2. Manuel Gonzalez 61. 3. Jake Dixon 59. 4. Holgado 36. 5. Ramirez 35. 6. Baltus 33. 7. Lopez 30. 8. Arbolino 28. 9. Öncu 20. 10. Vietti 25. 11. Moreira 24. 12. Agius 21. 13. Arenas 18. 14. Salac 13. 15. Guevara 12.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 83. 2. Boscoscuro 68. 3. Forward 10.