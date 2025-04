Moto2, Katar: Aron Canet siegt vor Öncü und Gonzalez

Aron Canet (Fantic) siegte im Moto2-Rennen in Katar vor Deniz Öncü (KTM Ajo) und Manuel Gonzalez (Intact GP). Der Spanier ist nun neuer WM-Führender. Jake Dixon stürzte.

Manuel Gonzalez (Kalex) startete von der Pole-Position in den Moto2-Grand-Prix in Katar. Nach der Nullnummer in Austin war der Spanier in der Wüste von Doha auf Wiedergutmachung aus. Bislang zeigte der 22-Jährige über das gesamte Wochenende einen beeindruckenden Speed – sowohl im Zeittraining als auch im Qualifying war der Fahrer des deutschen Intact-GP-Teams der Schnellste. Die erste Startreihe komplettierten WM-Leader Jake Dixon (Boscoscuro) und Aron Canet (Kalex).

Zum Start um 18.15 Uhr Ortszeit war die Sonne untergegangen – nun sorgte die Flutlichtanlage auf dem Lusail International Circuit für die Beleuchtung. Die Lufttemperatur betrug immer noch 30 Grad Celsius. Alle Piloten hatten sich für den weichen Hinterreifen entschieden, beim Vorderreifen herrschte jedoch Uneinigkeit.

Gonzalez erwischte einen guten Start und ging als Erster in Kurve 1. Auch Dixon hatte einen guten Beginn. Rookie Daniel Holgado preschte von Startplatz 5 auf Position 3 nach vorne. Einen miserablen Start erwischte hingegen Aron Canet – nach einem unfreiwilligen Wheelie wurde er von den dahinterliegenden Piloten geschluckt. Der Fantic-Pilot fand sich auf Platz 15 wieder.

Alonso Lopez stürmte von Startplatz 19 auf Platz 10 nach vorne. Intact-Pilot Senna Agius hatte einen Frühstart, ihm wurde dafür eine Long-lap-Strafe aufgebrummt.

In der zweiten Runde überholte Holgado Jake Dixon und war nun erster Verfolger von Gonzalez. Der Aspar-Pilot fuhr auch die schnellste Rennrunde. Deniz Öncü hatte es ebenfalls eilig – er setzte sich auf Position 3. In der dritten Runde war Dixon schon auf Rang 6 zurückgefallen. Alonso Lopez und Senna Agius absolvierten in Umlauf 3 ihre Long-lap-Strafen.

Ayumu Sasaki stürzte in Runde 3 und sorgte für gelbe Flaggen in Sektor 3. Canet war schon auf Platz 9 nach vorne gestürmt und lag direkt vor seinem Teamkollegen Barry Baltus. Öncü überholte Holgado und war nun Zweiter.

In Runde 5 musste Darryn Binder aufgrund eines technischen Defekts aufgeben. Agius bekam eine zweite Long-lap-Strafe aufgebrummt, da er die erste nich korrekt ausgeführt hatte.

Gonzalez fiel in Runde 5 auf Position 4 zurück – er wurde in Kurve 1 von KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü überholt, der nun neuer Führender war. Auf Platz 2: Rookie Daniel Holgado.

In Runde 7 war Canet schon auf Position 5 zu finden – der Spanier lag nur noch 1 Sekunde hinter dem Führenden Öncü. Auf den Rängen 2, 3 und 4 lagen Holgado, Arenas und Gonzalez.

In Runde 8 hatte Öncü eine kleine Lücke von einer halben Sekunde auf Holgado herausgefahren. Canet ging an Gonzalez vorbei – der Intact-Pilot hatte zu kämpfen.

Tony Arbolino (Paramac Yamaha), der Zweite von Austin, dümpelte im hinteren Feld herum. In Runde 9 lag er nur auf Rang 13. In derselben Runde ging Arenas an Holgado vorbei. Auch Canet schnappte sich den Rookie und war somit bereits Dritter.

Neun Runden vor dem Ende fuhr Jorge Navarro in die Box, um sein Forward-Bike abzustellen. Öncü hatte noch 0,4 sec Vorsprung auf den heranstürmenden Canet, der nun Zweiter war. Holgado konnte Arenas wieder überholen und sich hinter Canet einreihen. Dixon war zu diesem Zeitpunkt auf Platz 6.

Die Top-5 zur Hälfte des Rennens: Öncü, Canet, Holgado, Gonzalez und Arenas.

Sieben Runden vor dem Ende ging Dixon an Arenas vorbei, auch Diogo Moreira und Barry Baltus überholten Arenas. Im selben Umlauf stürzte WM-Leader Dixon in Kurve 13 – sein Rennen war damit vorbei. Er blieb unverletzt, ärgerte sich aber über seinen Fehler.

Eine Runde später hatte Canet nur noch knapp über eine Zehntelsekunde Rückstand auf Öncü. Dahinter stritten sich Holgado und Gonzalez um den dritten Platz. Der fünftplatzierte Baltus hatte bereits drei Sekunden Rückstand auf die beiden.

Fünf Runden vor dem Ende ging Canet an Öncü, der weit ging, vorbei und konnte gleich einmal drei Zehntelsekunden herausfahren. Gonzalez überholte Holgado und lag nur noch vier Zehntelsekunden hinter Öncü.

Vier Runden vor Schluss hatte Canet 0,5 sec Vorsprung auf Öncü, der sich nun gegen Gonzalez wehren musste. Knapp dahinter lag Holgado.

Von dem Dreikampf um Position 2 profitierte Canet, der schon 0,7 sec voran lag. Baltus und Moreira lieferten sich in der Zwischenzeit ein enges Duell um Platz 5.

Als Canet in die letzte Runde startete, lag er bereits 1,2 sec vor Öncü. Der Türke wiederum konnte wieder eine kleine Lücke auf Gonzalez herausfahren. Nicht mehr ganz mithalten konnte Holgado.

Gonzalez startete eine finale Attacke gegen Öncü, kam jedoch nicht mehr vorbei.

Aron Canet gewann das Moto2-Rennen mit 1,103 sec Vorsprung auf Deniz Öncü. Dritter wurde Manuel Gonzalez. Canet übernahm mit dem Sieg und nach seiner beeindruckenden Aufholjagd nach einem total verpatzten Start die WM-Führung. Er liegt nun 10 Punkte vor Gonzalez.

Ergebnisse Moto2 Losail, Rennen (13. April):

1. Aron Canet (E), Kalex, 18 Runde in 35:30,185 min

2. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,103 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +1,286

4. Dani Holgado (E), Kalex, +4,021

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +5,892

6. Barry Baltus (B), Kalex, +6,158

7. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,821

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,991

9. Albert Arenas (E), Kalex, +10,893

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +10,879

11. David Alonso (COL), Kalex, +11,523

12. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +11,925

13. Collin Veijer (NL), Kalex, +13,048

14 Senna Agius (AUS), Kalex, +13,963

15. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,642

– Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 11 Runden

– Darry Binder (ZA), Kalex, 4 Runden

– Ayumu Sasaki (JP), Kalex, 2 Runden

WM-Stand nach 4 von 22 Rennen:

1. Aron Canet 71. 2. Manuel Gonzalez 61. 3. Jake Dixon 59. 4. Holgado 36. 5. Ramirez 35. 6. Baltus 33. 7. Lopez 30. 8. Arbolino 28. 9. Öncu 20. 10. Vietti 25. 11. Moreira 24. 12. Agius 21. 13. Arenas 18. 14. Salac 13. 15. Guevara 12



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 83. 2. Boscoscuro 68. 3. Forward 10