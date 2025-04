Katar, Q2: Pole-Position für Intact-Pilot Gonzalez

Im Q2 der Moto2-Klasse in Katar holte sich Manuel Gonzalez (Intact GP) mit einem Streckenrekord die Pole-Position. Auf Platz 2 und 3 folgten Jake Dixon und Aron Canet. Daniel Holgado auf Startplatz 5.

Das zweite und entscheidende Qualifying der Moto2-Klasse ging am Samstagabend auf dem Lusail International Circuit bei 29 Grad Celsius über die Bühne. Um 19.10 Uhr Ortszeit war es dunkel im Wüstenstaat – das Flutlicht sorgte für die Beleuchtung auf der Strecke.

Im Zeittraining am Freitagabend fuhr Manuel Gonzalez (Intact GP) die Bestzeit. Auf Platz 2 und 3 folgten Aron Canet (Fantic) und Rookie Daniel Holgado (Aspar).

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer des Zeittrainings am Freitag kommen direkt in das Q2 am Samstag. Die restlichen Piloten müssen im Q1 ran und hoffen, unter die Top-4 zu kommen, um noch ein Wörtchen um die Pole-Position mitreden zu können. Die vier glücklichen Piloten im Q1 waren Senna Agius, Filip Salac, Diogo Moreira und Celestino Vietti.

Im Q2 fuhr dann Intact-Pilot Gonzalez gleich in seiner ersten gezeiteten Runde mit 1:56,520 min einen Moto2-Streckenrekord – den bisherigen Rekord hielt Aron Canet mit 1:56,788 min, den er im letzten Jahr aufstellte. Fantic-Pilot Barry Baltus setzte sich an die zweite Stelle. Dritter war zu diesem Zeitpunkt Albert Arenas. Aron Canet war Fünfter.

Eine Runde später verbesserte sich Canet auf Rang 3. WM-Leader Jake Dixon war nach dem ersten Stint Achter. Rookie David Alonso war an der 5. Stelle zu finden.

Danach holten sich alle noch einmal frische Reifen – die finale Zeitenjagd begann. Wie immer, ging es in den letzten fünf Minuten ordentlich zur Sache. Gonzalez verbesserte seinen eigenen Rekord auf 1:56,301 min. Dixon setzte sich an die zweite Stelle, Canet verbesserte seine Rundenzeit ebenfalls und stellte seine Kalex als Dritter in die erste Startreihe. Mario Aji stürzte am Ende noch in Kurve 16.

Die Top-3: Gonzalez, Dixon und Canet. Von Startplatz 4 geht am Sonntag Albert Arenas ins Rennen. Rookie Daniel Holgado wird von Position 5 in den Grand Prix gehen. Teamkollege David Alonso schaffte es auf Startplatz 11.

Ergebnisse Moto2 Losail, Qualifying 2 (12. April):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:56,301 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,168 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +0,292

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,323

5. Dani Holgado (E), Kalex, +0,323

6. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +0,455

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,477

8. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,611

9. Barry Baltus (B), Kalex, +0,638

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,714

11. David Alonso (COL), Kalex, +0,743

12. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,777

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,847

14. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +1,003

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1,054

16. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,365

17. Mario Aji (RI), Kalex, +1,393

18. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +1,527