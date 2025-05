Le Mans, Zeittraining: Intact-Pilot Gonzalez souverän

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Le Mans fuhr Manuel Gonzalez (Intact GP) einen Streckenrekord. Auf Platz 2 und 3 folgten Diogo Moreira und Filip Salac. Am Ende der Session gab es viele Stürze.

Auf die 40 Minuten freies Training folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 auf dem Circuit Bugatti in Le Mans war WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) mit 1:34,916 min der Schnellste. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Jake Dixon (Marc VDS) und Tony Arbolino (Pramac Yamaha).

Für Darryn Binder ist das Rennwochenende in Le Mans bereits vorbei – im FP1 hatte er einen heftigen Zusammenstoß mit Zonta van den Goorbergh. Während der Niederländer im Zeittraining wieder dabei war, hatte sich Binder beim Crash verletzt.

Am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur auf dem Circuit Bugatti 19 Grad Celsius. Die Moto2-Piloten gingen pünktlich um 14.05 Uhr Ortszeit auf die Strecke. Zu Beginn setzte sich Jake Dixon mit 1:35,479 min an die Spitze. Eine Runde später unterbot Manuel Gonzalez mit 1:35,276 min die Bestzeit des Briten. Dieser konterte umgehend – 1:35,189 min war die neue Bestmarke. Gonzalez reagierte: 1:35,145 min. Danach schraubte der Spanier seine Bestzeit auf 1:34,938 min hinunter.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Gonzalez, Salac, Dixon, Navarro und Guevara. Aron Canet war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 8 zu finden.

Eine Minute später fuhr Intact-Pilot Gonzalez mit 1:34,744 min einen Moto2-Streckenrekord. Den alten Rekord hatte er selbst 2024 mit 1:34,868 min aufgestellt. Kurz danach stürzte KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü in Kurve 7 – er blieb unverletzt.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Gonzalez, Salac, Dixon, Navarro und Öncü.

In den letzten Minuten gingen alle noch einmal mit frischen Reifen auf die finale Zeitenjagd. Sechs Minuten vor dem Ende hatte Forward-Pilot Alex Escrig in Kurve 14 einen heftigen Highsider. Um das ramponierte Bike des Spaniers und den Kies auf der Strecke zu entfernen, wurde die rote Flagge geschwenkt und die Session unterbrochen.

Fünf Minuten später wurde die Strecke wieder freigegeben. Filip Salac musste seine Boscoscuro wegen eines technischen Defekts von der Strecke schieben – das zweite Mal im Zeittraining. Kurz danach stürzte Jorge Navarro in Sektor 1 – er lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 4. Unmittelbar danach stürzten Adrian Huertas und David Alonso. Wenige Sekunden vor dem Ende stürzte dann noch Jake Dixon.

Diogo Moreira konnte sich noch auf Platz 2 nach vorne schieben. An die Bestzeit von Gonzalez kam aber niemand mehr heran – der Spanier beendete das Zeittraining auf Rang 1, mit komfortablen 0,335 sec Vorsprung. Den direkten Einzug ins Q2 schafften zudem: Moreira, Salac, Dixon, Vietti, Navarro, Garcia, Lopez, Arenas, Arbolino, Öncü, Canet, Agius und Guevara.

Auffällig: In den Top-10 waren sechs Boscoscuro-Piloten zu finden. In Katar und Jerez hatten die Fahrer auf dem italienischen Chassis noch zu kämpfen.

Ergebnisse Moto2 Le Mans, Zeittraining (9. Mai):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:34,744 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,335 sec

3. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,383

4. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,445

5 Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,547

6. Jorge Navarro (E),Forward, +0,555

7. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0, 559

8. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,597

9. Albert Arenas (E), Kalex, +0,608

10. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,657

11. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,720

12. Aron Canet (E), Kalex, +0,731

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,772

14. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,801