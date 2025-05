Quali 2 in Le Mans: Manuel-Gonzalez-Show geht weiter! 10.05.2025 - 14:35 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Manuel Gonzalez holte sich in Le Mans die fünfte Pole-Position im sechsten Rennen © Gold & Goose Die Top-3 des Moto2-Q2: Gonzalez mit Baltus und Moreira

Während Manuel Gonzalez als Held des deutschen Intact-GP-Teams an der Spitze der Moto2 in einer eigenen Liga fuhr, prügelten sich sechs Piloten um die weiteren Plätze in Reihe 1. Baltus und Moreira setzten sich durch.