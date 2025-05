Moto2-Krankenakte: Binder & Huertas fehlen in England

Die sechste Station der Straßen-WM in Le Mans ging nicht spurlos am Feld der Moto2 vorbei. Rookie Adrian Huertas sowie Gresini-Pilot Darryn Binder bleiben nach heftigen Abflügen bis auf Weiteres im Krankenstand.

Anders als in der Königsklasse, die ihr Hauptrennen vor tosender Menge in Le Mans unter schwierigsten Wetterbedingungen austragen musste, ging es in den kleineren Hubraumklassen ohne Reifenpoker zur Sache. Viele Stürze auf dem Circuit de Bugatti gab es trotzdem. In allen Klassen rappelte es während der Veranstaltung 69 Mal. Damit gingen nicht nur mehr Piloten als im Vorjahr (58) zu Boden, es war der mit Abstand sturzintensivste GP 2025.

Bereits am ersten Tag des Riesenevents erwischte es Darryn Binder. »Little« Binder, seit 2024 in der Moto2 unterwegs und erst dieses Jahr frisch bei Gresini unter Vertrag, zeigte sich wenig routiniert. Noch im ersten freien Training schmetterte der Südafrikaner zu aggressiv in Kurve 9 und torpedierte dabei Kalex-Kollege Zonta van der Goorbergh. Der junge Niederländer brach sich einen Knochen im Fuß, konnte den GP aber zurecht übel gelaunt in Angriff nehmen.

Für Binder bedeutete der Abflug das Aus. Aus dem Medical Center kehrte der Bruder von Brad Binder mit Gips zurück, Bruch der Elle im linken Arm. Sicher ist, Gresini-Teamkollege Albert Arenas wird beim kommenden GP in Silverstone als Solist auftreten. Binder pausiert und wird nicht ersetzt. Plus: Von der GP-Kommission gab es für den übermotivierten Einsatz eine Strafe; Beim nächsten Renneinsatz, der voraussichtlich in Aragon stattfinden kann, wird es einmal in Long-lap gehen.

Ebenfalls nicht ohne Verletzung verließ Italtrans-Neuling Adrian Huertas die Traditionsrennstrecke. Der Weltmeister der seriennahen Supersport-Klasse des Jahres 2024 erlebte ein frustrierendes Event auf der für ihn neuen Rennstrecke. Einen Crash im Zeittraining überstand der Spanier unverletzt, doch Platz 18 im Rennen und erneut keine Punkte drückten aufs Gemüt.

Beim anschließenden Testtag der Moto2 kam Huertas nicht so glimpflich davon. Zwar drehte der Kalex-Pilot bei dem dünn besetzten Test bei guten Bedingungen die drittbeste Zeit, ging aber erneut zu Boden und brach sich im zweiten Anlauf das linke Schlüsselbein.

Für bestmögliche Heilung und einen schnellen Wiedereinstieg in den eng getakteten Rennkalender ging es für Huertas nach Barcelona auf den OP-Tisch von Dr. Mir. Nach erfolgreichem Eingriff wird der Rookie, der trotz starker Zeiten bei den Wintertests bislang nur fünf Punkte einfuhr und damit auf WM-Rang 24 liegt, Runde 7 in Silverstone auslassen. Teamkollege Diogo Moreira bekommt für das Rennen auf der Insel keinen Ersatz-Partner.