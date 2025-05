Aron Canet: «Bin nicht glücklich über das Podium»

Fantic-Pilot Aron Canet erzielte im Moto2-Rennen in Le Mans nach starker Aufholjagd einen Podestplatz. Er mag die französische Strecke eigentlich nicht, dennoch konnte er sein gutes Gefühl auf der Kalex zurückerlangen.

Barry Baltus und Aron Canet bescherten Fantic in Le Mans mit den Rängen 2 und 3 das erste Moto2-Doppelpodium in der Teamgeschichte. Trotz dieses Erfolgs verlief das Wochenende für Canet, der in diesem Jahr unbedingt den WM-Titel gewinnen möchte, durchwachsen. Im Zeittraining am Freitag fuhr er nur die zwölftschnellste Zeit, was aber für den direkten Einzug ins Q2 reichte. Im Qualifying wurde er Fünfter – im Rennen startete er somit aus der zweiten Reihe.

Zu Beginn des Rennens ging es für den Spanier zunächst nach hinten auf Platz 10. Danach fand er seinen Rhythmus, in der 10. Runde lag Canet bereits unter den Top-5. Sieben Runden vor Schluss schnappte er sich Diogo Moreira, wodurch er auf Platz 3 nach vorne kam. Danach konnte er diese Position gegen den Brasilianer und Jake Dixon bis zum Zielstrich verteidigen. Auf Sieger Manuel Gonzalez (Intact GP) hatte Canet im Ziel 6,113 sec Rückstand.

«Ich bin ein sehr gutes Rennen gefahren, aber ich bin nicht glücklich über das Podest oder das Ergebnis. Ich bin aber glücklich über das, was wir am Samstag im Qualifying mit dem Motorrad gemacht haben – ich habe mein gutes Gefühl und das Potenzial zurückerlangt, das ich in den letzten Jahren hatte. Wir haben verstanden, was für mich besser ist und was besser zu meinem Fahrstil passt», betonte Canet. «Gratulation an Barry, der sein zweites Podest in Folge holte und auch an Manuel, der seinen zweiten Sieg in Folge erzielte. Ich denke jetzt aber nicht mehr an Le Mans, was eine Strecke ist, die ich nicht mag. Am Ende haben wir es gut rübergebracht und ein Podium geholt.»

Was hat ihm in Jerez noch gefehlt, um eine Top-Platzierung zu erreichen? «Das Gefühl», schmunzelte er. «Heute hatte ich ein gutes Comeback. Ich habe nicht gewonnen, weil Manuel das gesamte Wochenende sehr stark war. Jetzt kommt Silverstone, was eine meiner Lieblingsstrecken ist – ich werde es sehr genießen.»

In der WM-Tabelle liegt Aron Canet nach dem Frankreich-GP mit 16 Punkten Rückstand auf Manuel Gonzalez auf Rang 2.

Ergebnisse Moto2 Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 22 Runden in 35:05,439 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, 1,811 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +6,113

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,480

5. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +6,775

6. Albert Arenas (E), Kalex, +8,026

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +8,681

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,393

9. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +12,805

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +13,071

11. David Alonso (COL), Kalex, +15,758

12. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,369

13. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,578

14. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,683

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +18,880

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 95. 3. Jake Dixon 77. 4. Baltus 73. 5. Moreira 50. 6. Vietti 42. 7. Ramirez 40. 8. Agius 39. 9. Arenas 38. 10. Öncu 37. 11. Lopez 36. 12. Holgado 36. 13. Arbolino 29. 14. Salac 28. 15. Ortola 17.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 133. 2. Boscoscuro 88. 3. Forward 10.